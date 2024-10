Colin Greenwood teilt exklusive Einblicke & sagt über Radiohead: „Wir werden Pläne machen“

In seinem Bildband zeigt Greenwood Aufnahmen von Radiohead, die so zuvor niemand sah – und er macht Radiohead-Fans Hoffnung.

Colin Greenwood hat am Dienstag (15. Oktober) sein neues Fotobuch „How To Disappear“ veröffentlicht. In einem Interview sagte der Radiohead-Bassist darüber: „Die Fotos sind einzigartig, weil nur ich Zugang zu ihnen hatte.“ Entstanden sind sie in den Jahren 2003 bis 2016 und zeigen den Arbeitsprozess mehrerer Alben sowie private Momente der Gruppe.

„Orte, zu denen Fotografen keinen Zugang haben“

„Wenn man sich dieses Buch anschaut, sieht man die Band an Orten, zu denen Fotografen keinen Zugang haben. Wie unser Aufnahmestudio, die Umkleideräume, die Tourbusse. Das sind alles besondere, private Orte, an denen die Leute vielleicht ihren Schutz ablegen und etwas mehr von sich preisgeben können, als sie es vor einem Pressefotografen tun würden“, sagte Colin Greenwood im Gespräch mit „NME“.

Neben Greenwoods Bildern, die er mal flüchtig, mal inszeniert mit einer kleinen Yashica-Kompaktkamera aufnahm, findet sich auch ein ausführliches Essay über die Story der Band in dem Buch. „Ich denke, es erzählt eine nette Geschichte darüber, wie fünf Jungs aus Oxfordshire zusammenkamen, in verschiedenen Stadthallen an Songs arbeiteten und es dann schafften, diese auf die Bühnen der Welt zu bringen“, resümiert der Musiker und Fotograf. Verfolgen kann man im Bildband wohl die Entstehung der Alben HAIL TO THE THIEF von 2003 bis A MOON SHAPED POOL von 2016, Radioheads immer noch aktuellem Werk.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Jonny ist ein dreister Poser“

Am häufigsten dabei vor der Linse: Colin Greenwoods Bruder. „Jonny ist ein dreister Poser“, so Colin Greenwood. Und: „Nicht nur bei mir – bei allen!“ Der Fotograf selbst sei im Buch nur an zwei Stellen abgelichtet. Einmal sehe man sein Spiegelbild in der Reflexion eines Klaviers – ein anderes Mal habe Jonny Greenwood ein Bild von ihm gemacht. „Ich denke an all die Fotos, die ich im Laufe der Jahre von meinem Bruder geschossen habe – und er hat wahrscheinlich nur zwei von mir gemacht. Das sagt alles, was man über unsere Beziehung wissen muss. Ich weiß nicht, ob er sich an meinen Namen erinnert“, scherzte der 55-Jährige gegenüber „NME“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Colin Greenwood, der derzeit zusammen mit Nick Cave auf Tour ist, äußerte sich zudem erneut über die Quasi-Reunion von Radiohead im Sommer. Konkrete Pläne für eine anstehende Tour verneinte er zwar. Einen Hoffnungsschimmer für Fans ließ er aber dennoch durchblicken: „Ich bin sicher, wir werden uns treffen und Pläne machen – aber wofür, weiß ich nicht.“