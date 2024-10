Jonny Greenwood über neue Songs auf CUTOUTS: „Keineswegs Überbleibsel“

Nach langer Krankheit ist der Gitarrist wieder fit und spricht über die neue „The Smile“-Platte.

Jonny Greenwood hat nach seiner schweren Krankheit erstmals über die Entstehung des neuen „The Smile“-Albums CUTOUTS und die jüngsten Reunion-Proben von Radiohead gesprochen. Nach einer Infektion lag der Gitarrist mehrere Wochen auf der Intensivstation. Die Tour-Termine zur neuen Platte CUTOUTS im Sommer hatte die Band deswegen abgesagt. Jetzt erhole er sich zu Hause.

„Eine Menge aufgestaute Energie“

CUTOUTS ist bereits das zweite Album der britischen Supergroup The Smile dieses Jahr. Im Januar erschien bereits der Vorgänger WALL OF EYES, nur zwei Jahre zuvor das Debüt A LIGHT FOR ATTRACTING ATTENTION. Das ist ein rasantes Tempo. Nicht nur gemessen an der Veröffentlichungsquote der Parallel-Gruppe Radiohead, in denen Greenwood und The-Smile-Sänger Thom Yorke Gründungsmitglieder sind. Ein Album von Radiohead gab es zuletzt mit A MOON SHAPED POOL 2016.

Darauf in einem Interview mit „NME“ angesprochen, sagte Greenwood, das liege daran, weil „kleine Teams schneller arbeiten“. Im Gegensatz zur fünfköpfigen Radiohead-Truppe sind The Smile mit Drummer Tom Skinner nur ein Trio. „Und wir hatten eine Menge aufgestauter Energie, als wir anfingen“, fuhr er fort, „also fühlte es sich ganz natürlich an, einfach weiterzumachen.“

„Einfach eine weitere Platte“

Die Songs auf der letzten Platte von The Smile, WALL OF EYES, beschrieben er und Thom Yorke bei einem Screening im Londoner Prince Charles Cinema im Januar als „unfertige Leinwände in einem Raum.“ Ob die neuen Songs also auch solche Leinwände seien? „Ich glaube, wir hatten anderthalb Platten, als wir beschlossen, WALL OF EYES zu veröffentlichen. Es ging also einfach darum, ein paar der anderen Leinwände fertigzustellen. Man bekommt keineswegs das Gefühl, dass es sich um Überbleibsel handelt: es ist einfach eine weitere Platte“, erklärte Jonny Greenwood.

Jonny Greenwood gibt zu: Die Prioritäten liegen woanders

Doch was wird jetzt aus Radiohead? Im Sommer bestätigte Greenwoods Bruder Collin, der Bassist von Radiohead, die Band hätte sich wieder zum Proben in London getroffen. Schnell machten sich unter den Fans im Netz Gerüchte breit. Wird es wieder neue Musik geben? Jonny Greenwood bestätigte zwar die Reunion im jüngsten Interview. „Es hat Spaß gemacht und war ganz natürlich“, sagte er. Aber zu den Gerüchten um neue Musik oder eine Tour von Radiohead wurde er sehr deutlich: „Es gibt keine Pläne – wir haben im Moment viele individuelle Projekte am Laufen.“ So auch The Smile mit zwei Alben pro Jahr.