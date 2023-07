Erst einmal tritt die Band im April 2024 im Florida auf – Creed haben aber Lust auf weitere Shows.

Creed werden bald wieder live auftreten. Wie die Band auf ihrem Instagram-Account bekanntgab, haben sich Brian Marshall, Scott Phillips, Scott Stapp und Mark Tremonti wieder als Gruppe zusammengefunden und werden nun gemeinsam als Creed wieder Konzerte geben. Zunächst treten sie beim Summer of ’99 Cruise auf – ein Musik-Festival, welches als Kreuzfahrt auf dem Wasser veranstaltet wird.

Das Ganze findet vom 18. bis 24. April 2024 ab Miami, im US-Bundesstaat Florida statt. Die Show von Creed wird der erste Gig der Band seit mehr als zehn Jahren sein. Ihr letztes Konzert spielten Creed im Dezember 2012, nachdem sie sich 2009 wiedervereinigt hatten. Danach wurde es jedoch wieder still um die Gruppe.

„Creed-Nation, das Warten hat ein Ende! Wir sind mehr als begeistert, dass wir uns auf der Summer of ’99 Cruise vom 18. bis 22. April 2024 von Miami, FL nach Nassau, Bahamas an Bord der Norwegian Pearl wiedersehen werden“, schreiben sie dazu.

Die Mitglieder verrieten auch, dass die Band „noch viel mehr auf Lager hat“, was darauf hindeutet, dass die Reunion-Show keine einmalige Sache sein wird. Neben Creed treten außerdem 3 Doors Down, Buckcherry, Tonic, Vertical Horizon, Fuel, The Verve Pipe, Tantric, Dishwalla, Louise Post (von Veruca Salt) und Nine Days beim Summer of ’99 Cruise auf.

Im Laufe ihrer Karriere haben Creed vier Studioalben veröffentlicht. Im Jahr 2004 löste sich die Band auf und die Mitglieder arbeiteten an eigenen Musikprojekten weiter. Brian Marshall, Mark Tremonti und Scott Phillips gründeten zusammen mit Myles Kennedy die Rockband Alter Bridge, während Scott Stapp sich für eine Solokarriere entschied. Seitdem hat Mark Tremonti auch ein Soloprojekt gegründet. Die Wiedervereinigung der Band kam dann schließlich zustande, nachdem Scott Phillips in einem Interview mit „TMZ“ im November 2020 angedeutet hatte, dass Creed über ein mögliches Comeback diskutieren würden: „Wir sind im Moment alle in einer guten Position. Wir haben das Gefühl, dass wir ein gutes Verhältnis zu viert haben“.

Konkretere Tour- oder Albenpläne gibt es aber noch nicht von der Band zu vermelden.