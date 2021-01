D12-Rapper Bizarre erlitt einen Mini-Schlaganfall

Eminem-Fans der frühen Stunde werden sich noch an dessen Band-Projekt D12 erinnern, bestehend aus Swift, Kuniva, Kon Artis, Bizarre, dem 2008 verstorbenen Proof und Eminem selbst. Die Rap-Crew wurde bereits Mitte der 1990er-Jahre gegründet und erlangte durch Eminems zunehmende Bekanntheit Anfang der 2000er internationale Aufmerksamkeit. In den 2010er-Jahren wurde es etwas ruhiger um die Formation, bis Eminem 2018 schließlich die Auflösung der Band bekannt gab.

Nun veröffentlichte Bizarres Manager ein Foto des Rappers auf einem Krankenbett. Offenbar erlitt der Rapper eine transitorische ischämische Attacke (kurz: TIA). Diese Attacke, die auch als Mini-Schlaganfall bezeichnet wird, ist in der Regel der Vorbote eines starken Anfalls. Nichtsdestotrotz fand der Manager des Rappers zuversichtliche Worte bezüglich dessen Gesundheitszustand. Unter dem Foto schrieb er: „Ich möchte nur alle Fans und Familienmitglieder wissen lassen, dass er lebt und bald zurück sein wird.“

In einem Interview 2019 sprach der Rapper unter anderem darüber, dass er bereits seit seiner Jugend mit seinem Übergewicht zu kämpfen habe. Dabei gab er an, dass er auch in gesünderen Zeiten immer wieder unter Rückfällen und schlechter Ernährung gelitten habe. Auch D12-Mitglied Kuniva gab über Twitter bekannt, dass er sich vor kurzem einer Operation unterziehen musste. Mittlerweile gehe es ihm aber wieder gut. Außerdem arbeite er gerade an einem neuen Album.

Long story short. The surgeon took care of me and my years of fear all dwindled away. I knew about this surgery while making The Bando Theory and My Brothers Keeper. So I’ve was completely BSing with this surgery. The longer I waited the worse it could get. Thank GOD IM GOOD NOW

— 🏁KUNIVA of D12 🏁 (@KunivaD12) January 16, 2021