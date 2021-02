DaBaby verrät den Preis für einen Gastbeitrag von ihm

In den vergangenen Jahren stieg DaBaby zu einem der gefragtesten Künstler der HipHop-Szene auf. Seitdem hat sich vieles im Leben des Rappers geändert. Ein adäquates Beispiel für diese Veränderungen sind die Preise, die er mittlerweile von anderen Künstler*innen für einen Gastbeitrag verlangt.

Am Samstag, den 13. Februar, postete der „Rockstar“-Rapper ein älteres Freestyle-Video von sich aus dem Jahr 2019 auf seinem Instagram-Profil. Der Freestyle trägt den Namen „Leave Me Alone“ und wurde kurz vor DaBabys internationalem Durchbruch veröffentlicht. Einige Textzeilen aus dem Song offenbaren die Preise, die der Rapper noch vor zwei Jahren für einen Feature-Part verlangt hat. Und die hatten es mit 5000 US-Dollar pro Verse schon damals in sich.

„Somebody tell these rappers leave me ’lone now/My feature price went up, I charge 5K for a song now/That’s too high for you? F*** you, I should really charge you 10