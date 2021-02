Drake gibt Update zum neuen Album CERTIFIED LOVER BOY

Popkolumne, Folge 102

Flugzeuge im Bauch, „Die beste Instanz“ und Die Geilen: Volkmanns Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula „der tanzende Teufel“ Irmschler die High- und Lowlights der Woche. In der Kalenderwoche 06/2021 wird dieser eine zentrale Freund von El Hotzo aus dem Erdloch der Anonymität gehoben, die beste Instanz bestaunt, eine Haschischbande entlarvt – und schon wieder der Lockdown verlängert. Es kann alles nicht schlimmer kommen? Die neue Popwoche liegt im dreckigen Schnee vor dir und sagt: „Hold my beer!“