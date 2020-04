DaheimDabeiKonzerte: Seht Gavin Rossdale zum Auftakt unserer Konzertreihe im Stream

Gavin Rossdale bei der „Captain Marvel“-Premiere am 4. März 2019 in Hollywood

Kennt Ihr noch Bush? Natürlich kennt Ihr die noch. Die britische Postgrunge-Rockband um den späteren Gwen-Stefani-Ex Gavin Rossdale machte sich Mitte der Neunziger auf, Nirvanas und Pearl Jams Sound diesseits des Atlantiks am Leben zu halten – und das ähnlich der bald reformierten US-Band Live mit ziemlichem Erfolg: Ihr 94er-Debüt SIXTEEN STONE heimste dank Singles wie „Comedown“, „Machine Head“ und der Ballade „Glycerine“ allein in den USA (ironischerweise) sechsmal Platin ein. Auf dem von Steve Albini produzierten Nachfolger RAZORBLADE SUITCASE versuchten Bush, einen eigeneren Sound zu finden; „Swallowed“ und „Greedy Fly“ stiegen in die Charts ein. Ihr drittes Album THE SCIENCE OF THINGS erschien 1999.

Im Jahr 2004 entschied Sänger Gavin Rossdale sich in einem Soloprojekt zu verwirklichen und gründete die Gruppe Institute. Obwohl Rossdale Institute zeitweise sogar als seine „neue Band” bezeichnete, löste er die Gruppe nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums wieder auf. Bush veröffentlichten zehn Jahre nach ihrem vierten Album GOLDEN STATE (2001) den Comeback-Versuch THE SEA OF MEMORIES. Drei Jahre später erschien mithilfe von Crowdfunding die Platte MAN ON THE RUN. 2016 brachten Bush als Kommentar zur Flüchtlingskrise ein neues Video zum Song „People At War“ heraus sowie eine Deluxe-Version zum 20. Jubiläum von RAZORBLADE SUITCASE, auf der ein bis dahin unveröffentlichter Song aus den damaligen Sessions namens „Sleeper“ erschien. Produzent Steve Albini hatte dazu ausführliche Liner Notes geschrieben.

2017 erschien Bushs siebtes und aktuelles Album BLACK AND WHITE RAINBOWS. Live ist die Band vor und nach Corona auch wieder unterwegs, 2018 zum Beispiel gemeinsam mit den Stone Temple Pilots und The Cult. Wer Gavin Rossdale lieber einmal ganz anders und in intimer Atmosphäre erleben möchte, der hat nun bei seinem Auftritt für unsere #DabeimDabeiKonzerte die beste Gelegenheit dazu! Kleiner Spoiler: Rossdale wird unter anderem The Rolling Stones covern und Bushs berühmteste Ballade „Glycerine“ spielen. Nicht verpassen!