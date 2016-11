Reunion: Die Band Live und ihr Sänger Ed Kowalczyk haben sich wieder vertragen

Es gibt Reunions, auf die die Rock- und Popwelt wartet. Auf eine von The Smiths zum Beispiel (unwahrscheinlich). Von Oasis (wahrscheinlicher). Von Abba (als Hologramm in Planung). Oder gar Guns N’Roses (schon geschehen). Dann gibt es solche, die so unvermeidlich wie egal sind. Die von Caught In The Act, Aqua oder der Kelly Family, zum Beispiel. Und dann gibt es die, die irgendwo zwischen „braucht kein Mensch“ und „warum nicht?“ stehen und ein wenig ratlos machen. Enter: Live.

Die Band mit dem nicht unbedingt suchmaschinenoptimierten Namen machte sich in den Neunzigern im Fahrwasser von Grunge und R.E.M. auf, eine dramatische Version von Rockmusik unters die Leute zu bringen und tat das anfangs mit veritablem Erfolg: Ihr zweites Album THROWING COPPER traf 1994 einen Nerv und landete entsprechend auf Platz eins der US-Charts. Alternative-Rock-Hits wie „Selling The Drama“, „Iris“, „I Alone“ oder die Ballade „Lightning Crashes“ gehörten damals auf jedes Mixtape, wenn man ein Mädchen beeindrucken wollte oder selber eines war. Das Spiel mit der Laut-Leise-Dynamik und den großen Gesten beherrschten Live aus Pennsylvannia sicher, ihr Sänger Ed Kowalzcyk beeindruckte seinerzeit mit Stimmhöhe und Charisma.

Mit SECRET SAMADHI gelang Live 1997 ein Anschlusserfolg, danach aber ging es stetig bergab. Sie veröffentlichten noch vier weitere Alben, trennten sich 2009, Kowalczyk versuchte sich seitdem als Solokünstler.

Mutmaßlich weil sowohl der als auch die restlichen Bandmitglieder mit neuem Sänger (Chris Shinn) aber keineswegs an die alten Erfolge anknüpfen können, machen Live, wie wir sie aus den Neunzigern kennen, nun wieder gemeinsame Sache. Dies geht zumindest aus zwei Facebook-Postings von Kowalczyk hervor.

Erst korrigierte Ed Kowalczyk das Titelbild seiner Facebookseite um den erklärenden Zusatz, dass er der Kowalczyk der Band Live sei. Ihr Logo ist dort nun wieder zu sehen.

Und dann teilte er Foto von der offiziellen Facebookseite von Live, die wiederum ein Foto aus alten Tagen posteten. Wie jung sie damals waren! Und wie Boyband-mäßig eine Rockband aussehen konnte!

Und jetzt? Abwarten und alte Mixtapes rauskramen.