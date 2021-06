Damon Albarn kündigt neues Soloalbum an

Foto: Anna Barclay for Glastonbury Fes, Matt Cardy. All rights reserved.

Blur und Gorillaz-Sänger Damon Albarn wird am 12. November 2021 sein zweites Soloalbum veröffentlichen. THE NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE THE STREAM FLOWS erscheint bei Albarns neuem Label Transgressive Records. Albarns erste und bisher einzige Solo-Platte EVERYDAY ROBOTS erschien 2014.

Albarn stellt sich den großen Fragen

Ursprünglich wollte der 53-jährige Musiker ein einzelnes Orchester-Stück schreiben, inspiriert von der Landschaft seiner Wahlheimat Island, deren Staatsbürgerschaft Albarn seit 2021 besitzt. Im Zuge der Pandemie und des Rückzugs in einen intimen persönlichen Schaffungsprozess wurden daraus schließlich die elf Tracks der neuen Platte. Inhaltlich behandle Albarn darauf die großen menschlichen Themen von der Geburt bis zum Tod.

Albarn selbst sagt über die Arbeit an THE NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE THE STREAM FLOWS: „Für dieses Album habe ich mich auf meine ganz eigene dunkle Reise begeben und glaube mittlerweile, dass es vielleicht doch so etwas wie einen reinen Ursprung gibt.“ Am 12. November wird die Platte digital und physisch, sowie als Deluxe Version auf einer durchsichtigen Vinyl erscheinen.

Hört den Titeltrack hier im Stream:

Damon Albarns neues Album THE NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE THE STREAM FLOWS – die Tracklist auf einen Blick:

The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows The Cormorant Royal Morning Blue Combustion Daft Wader Darkness To Light Esja The Tower Of Montevideo Giraffe Trumpet Sea Polaris Particles

