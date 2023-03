Darum wird Lady Gaga nicht bei den Oscars 2023 auftreten

Lady Gaga wird nicht bei den diesjährigen Oscars auftreten. Oscar-Show-Produzent Glenn Weiss bestätigte dies vergangenen Sonntag (05. März) in einem Zoom-Call. Er erklärte, dass Lady Gaga zu viel mit ihren Dreharbeiten für den Film „Joker: Folie à Deux“ zu tun habe, um bei der Preisverleihung zu performen.

Empfehlung der Redaktion Oscars 2023: Das sind die Nominierten

Gaga ist dieses Jahr in der Kategorie „Bester Song“ mit ihrem Lied „Hold My Hand“ aus „Top Gun: Maverick“ nominiert. Sie hat bereits drei Mal auf der Oscar-Bühne performt: 2015 trat sie mit einem Medley aus vier „The Sound of Music“-Liedern zum 50. Jubiläum des Werks auf, 2016 sang sie ihren nominierten Song „‘Til It Happens to You“ aus dem Film „The Hunting Ground“. Ein drittes Mal trat sie, zusammen mit Bradley Cooper, im Jahr 2019 mit dem Titel „Shallow“ aus „A Star Is Born“ auf, mit dem sie ihren ersten Song-Oscar gewann.

Empfehlung der Redaktion Oscars 2023: Shortlist für den besten Filmsong bekanntgegeben

Statt Gaga wird bei den diesjährigen Oscars Rihanna mit ihrem Song „Lift Me Up“ aus „Black Panther: Wakanda Forever“ auf der Bühne zu sehen sein. Zudem wird Sofia Carson zusammen mit Diane Warren „Applause“ aus dem Film „Tell It like a Woman“ singen.