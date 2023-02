Lady Gaga erstmals zusammen mit Joaquin Phoenix als Harley Quinn zu sehen

Lady Gaga hat ein Foto von sich als Harley Quinn und Joaquin Phoenix als Joker gepostet, das während der noch andauernden Dreharbeiten für die „Joker“-Fortsetzung „Joker: Folie à Deux“ entstand. Darauf sind die beiden Co-Stars mit rotem Lippenstift zu sehen.

Folie à Deux 🃏 pic.twitter.com/gEwSgsvpbP — Lady Gaga (@ladygaga) February 15, 2023

Lady Gaga wird erstmals in die Rolle der Harley Quinn schlüpfen. In den vergangenen Filmen „The Suicide Squad“ und „Birds Of Prey“ übernahm noch Margot Robbie die Rolle von Jokers Begleiterin. „Ich habe von Anfang an gesagt: Alles, was ich wollte war, dass Harley Quinn einer dieser Charaktere wird, die wie Macbeth oder Batman von großartiger Schauspielerin zu großartiger Schauspielerin weiter gegeben wird“, sagte Robbie in einem Interview.

Die Fortsetzung des 2019 erschienenen DC-Films von Todd Phillips soll 3. Oktober 2024 als Musical in den deutschen Kinos anlaufen. Er führt erneut Regie, die Rolle des titelgebenden Hauptdarstellers übernimmt wieder Joaquin Phoenix. 2020 erhielt er für seine Darstellung des Arthur Fleck sowohl den Oscar, als auch den Golden Globe als bester Hauptdarsteller.

Auch die deutsch-amerikanische Schauspielerin Zazie Beetz wird wieder zu sehen sein. An ihrer Seite spielen Brendan Gleeson und Catherine Keener.