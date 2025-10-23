Das Paradies live: Tourtermine und Ticketinfos im Überblick
Ab November wird Das Paradies wieder on the road sein – auch meist dabei: Stefanie Schrank. Hier alle Infos.
„Florian Sievers’ lyrischer Pop tröstet – und man möchte vergehen“, schrieb ME-Autor Thomas Winkler über die neue Platte von Das Paradies. Er huldigte das Album ÜBERALL, WO MENSCHEN SIND, das am 26. September erschien, mit fünfeinhalb Sternen.
Weiter sagte er über die Tracks des dritten Solo-Werkes von Sievers, der sonst mit Talking To Turtles Musik macht, noch: „Stets leicht verhallt, die Melodien sphärisch, die Stimmung feenhaft, sind seine Songs einfach da, stellen keine Fragen, geben keine Antworten, aber nähren doch, geben Hoffnung.“ Grund genug sich das einmal live anzuschauen – die Möglichkeit gibt es ab November im Rahmen der „Überall wo Menschen sind Tour“.
Das Paradies live 2025: Die Konzerttermine in der Übersicht:
- 08.11.2025 – Jena, Trafo
- 11.11.2025 – Berlin, Berghain Kantine + Stefanie Schrank
- 12.11.2025 – Dresden, Societaetstheater + Stefanie Schrank
- 13.11.2025 – Hamburg, Nachtasyl + Stefanie Schrank
- 15.11.2025 – Osnabrück, Kleine Freiheit + Stefanie Schrank
- 18.11.2025 – Würzburg, Cairo + Stefanie Schrank
- 19.11.2025 – Stuttgart, Merlin + Stefanie Schrank
- 20.11.2025 – Düsseldorf, Zakk + Stefanie Schrank
- 21.11.2025 – Bochum, Songs & Lyrics by… + Stefanie Schrank
- 10.12.2025 – Bremen, Lagerhaus + Stefanie Schrank
- 11.12.2025 – Leipzig, diskothek im schauspiel
- 12.12.2025 – Erfurt, Franz Mehlhose
- 13.12.2025 – Rostock, Peter-Weiss-Haus
- 19.01.2026 – Wien, Rhiz + Stefanie Schrank
- 20.01.2026 – München, Milla + Stefanie Schrank
- 21.01.2026 – Nürnberg, Club Stereo + Stefanie Schrank
- 22.01.2026 – Mainz, Schon Schön + Stefanie Schrank
- 23.01.2026 – Oberhausen, Druckluft + Stefanie Schrank
- 24.01.2026 – Karlsruhe, KOHI + Stefanie Schrank
Tickets
Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets für Das Paradies live kosten um die 20 Euro.
Mehr zu Stefanie Schrank
Bei vielen der Gigs wird Stefanie Schrank mit am Start sein. Auch sie brachte am 26. September eine neue Platte heraus. Der Titel: FORMA.
ME-Autor Thomas Winkler in seiner Viereinhalb-Sterne-Review dazu unter anderem: „So ‚lost and lonely in der Schwebe‘, wie sie es in ‚La Boum‘ formuliert, adaptiert die Bildende Künstlerin und Musikerin, die sonst auch Bass bei der Kölner Indie-Band Locas In Love spielt, Ästhetiken des elektronischen Dancefloors, um dem Diskurs-Pop eine mögliche Zukunft aufzuzeigen – und zugleich dem melancholischen Zweifel, ob es überhaupt eine Zukunft geben wird, Ausdruck zu geben: ‚Da sind unendliche viele Lösungen – oder keine Lösung..’“