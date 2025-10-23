Das Paradies live: Tourtermine und Ticketinfos im Überblick

Das Paradies :: ÜBERALL, WO MENSCHEN SIND

Ab November wird Das Paradies wieder on the road sein – auch meist dabei: Stefanie Schrank. Hier alle Infos.

„Florian Sievers’ lyrischer Pop tröstet – und man möchte vergehen“, schrieb ME-Autor Thomas Winkler über die neue Platte von Das Paradies. Er huldigte das Album ÜBERALL, WO MENSCHEN SIND, das am 26. September erschien, mit fünfeinhalb Sternen.

Weiter sagte er über die Tracks des dritten Solo-Werkes von Sievers, der sonst mit Talking To Turtles Musik macht, noch: „Stets leicht verhallt, die Melodien sphärisch, die Stimmung feenhaft, sind seine Songs einfach da, stellen keine Fragen, geben keine Antworten, aber nähren doch, geben Hoffnung.“ Grund genug sich das einmal live anzuschauen – die Möglichkeit gibt es ab November im Rahmen der „Überall wo Menschen sind Tour“.

Das Paradies live 2025: Die Konzerttermine in der Übersicht:

08.11.2025 – Jena, Trafo

11.11.2025 – Berlin, Berghain Kantine + Stefanie Schrank

12.11.2025 – Dresden, Societaetstheater + Stefanie Schrank

13.11.2025 – Hamburg, Nachtasyl + Stefanie Schrank

15.11.2025 – Osnabrück, Kleine Freiheit + Stefanie Schrank

18.11.2025 – Würzburg, Cairo + Stefanie Schrank

19.11.2025 – Stuttgart, Merlin + Stefanie Schrank

20.11.2025 – Düsseldorf, Zakk + Stefanie Schrank

21.11.2025 – Bochum, Songs & Lyrics by… + Stefanie Schrank

10.12.2025 – Bremen, Lagerhaus + Stefanie Schrank

11.12.2025 – Leipzig, diskothek im schauspiel

12.12.2025 – Erfurt, Franz Mehlhose

13.12.2025 – Rostock, Peter-Weiss-Haus

19.01.2026 – Wien, Rhiz + Stefanie Schrank

20.01.2026 – München, Milla + Stefanie Schrank

21.01.2026 – Nürnberg, Club Stereo + Stefanie Schrank

22.01.2026 – Mainz, Schon Schön + Stefanie Schrank

23.01.2026 – Oberhausen, Druckluft + Stefanie Schrank

24.01.2026 – Karlsruhe, KOHI + Stefanie Schrank

Tickets

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets für Das Paradies live kosten um die 20 Euro.

Mehr zu Stefanie Schrank

Bei vielen der Gigs wird Stefanie Schrank mit am Start sein. Auch sie brachte am 26. September eine neue Platte heraus. Der Titel: FORMA.

ME-Autor Thomas Winkler in seiner Viereinhalb-Sterne-Review dazu unter anderem: „So ‚lost and lonely in der Schwebe‘, wie sie es in ‚La Boum‘ formuliert, adaptiert die Bildende Künstlerin und Musikerin, die sonst auch Bass bei der Kölner Indie-Band Locas In Love spielt, Ästhetiken des elektronischen Dancefloors, um dem Diskurs-Pop eine mögliche Zukunft aufzuzeigen – und zugleich dem melancholischen Zweifel, ob es überhaupt eine Zukunft geben wird, Ausdruck zu geben: ‚Da sind unendliche viele Lösungen – oder keine Lösung..’“