Das Paradies veröffentlicht ein intimes Video zu „Ein schönes Unentschieden“

Erleichtertes Lächeln ruft der Deutsch-Poet mit seinen Texten in einem hervor – gerade in Zeiten wie diesen, wo der Deutschpop großflächig abgestumpft scheint, kann man sich umso mehr an der Leichtigkeit erfreuen, mit der Das Paradies zum Nachdenken bringt. Florian Sievers Metaphern sind kein pseudo-tiefgründiger Nachweis seines Intellekts: Wenn man genau hinhört, hat Sievers wirklich etwas zu sagen. Und es macht Spaß ihm dabei zuzuhören – großen Spaß sogar.

Die erste Single zum gleichnamigen Album GOLDENE ZUKUNFT erschien bereits 2017 und kündigte Vielversprechendes an. Irgendwo zwischen Alternative/Indie und Deutschpop könnte man die Musik von Das Paradies einordnen – wenn man so will. Der gebürtige Leipziger ist beim Label Grönland Records gesigned – der Laden, bei dem auch Philipp Poisel oder BOY untergekommen sind. Erst im Frühling dieses Jahres erschien seine EP „Die Giraffe streckt sich".