Soft Cell: Alle Infos zum ersten Album seit 20 Jahren

Erst spielten sie ein großes Abschiedskonzert in der Londoner O2-Arena, dann wollten sie es doch nochmal wissen. Nachdem Marc Almond und Dave Ball alias Soft Cell es bereits im April 2021 angekündigt hatten, gibt es nun nähere Infos zum neuen Album des Duos. *HAPPINESS NOT INCLUDED soll am 25. Februar 2022 erscheinen.

Die neue Platte wird das erste Studioalbum der britischen Synth-Popper seit dem 2002 erschienenen Langspieler CRUELTY WITHOUT BEAUTY sein. Außerdem kündigte das Duo bereits eine UK-Tour für November nächsten Jahres an. Bei der Jubiläumstour zum Debütalbum NON STOP EROTIC CABARET sollen auch einige Songs des neuen Albums erstmalig vor Livepublikum performt werden. Ob eine Europa- oder sogar Welttournee folgen wird, steht noch nicht fest.

NEW SOFT CELL TOUR

Soft Cell will be playing a short UK tour in November performing Non-Stop Erotic Cabaret in its entirety + classic hits and surprises + new tracks. Ticket pre-sale codes are available with pre-orders of *Happiness Not Included from https://t.co/p2512iZbhE pic.twitter.com/blnwKp7VxJ

— Soft Cell (@softcellhq) July 28, 2021