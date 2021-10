Dave Gahan über Charlie Watts: „Er war ein vollendeter Gentleman, ich vermisse ihn““

Musikexpress: „Vor Kurzem ist Charlie Watts, der Schlagzeuger der Rolling Stones, gestorben. Die Stones sind wahrscheinlich ein Vorbild für jede Band, die, so wie Depeche Mode, seit 40 Jahren aktiv ist …

Dave Gahan: (…) „Christian (Eigner) und ich hatten vor ein paar Jahren das Glück, ihn kennenzulernen, in einem Hotel in L.A., in dem die Stones auch gerade abgestiegen waren. Christian war sogar einen Nachmittag lang bei Charlie im Zimmer, die beiden haben den ganzen Nachmittag Tee getrunken und Schlagzeug-Magazine durchgeblättert. Charlie kam dann zum Depeche-Mode-Konzert im Troubadour. Er stand die ganze Zeit neben der Bühne. Am nächsten Tag sagte er zu Christian: „Du hast ziemlich viele Drums. Hätte nicht gedacht, dass du die alle brauchst. Aber ich hab’ genau hingesehen: Du hast wirklich überall einmal draufgehauen!“ Er war ein vollendeter Gentleman, ich vermisse ihn.“