Auf der Bühne performten sie zusammen „Heart-Shaped Box“. Seht hier den Mitschnitt.

David Bowies Pianist Mike Garson hat am Samstag (11. November) in Los Angeles ein Konzert mit Bowie-Coverversionen gegeben. Gemeinsam mit seiner Tochter Violet trat auch Dave Grohl für zwei Songs auf. Dabei begleitete der Foo-Fighters-Frontmann seine Tochter für eine Coverversion von Nirvanas Song „Heart-Shaped Box“ aus dem Jahr 1993 – Grohl war dabei am Schlagzeug. Später sangen beide noch gemeinsam „Show Me How“, den Track vom aktuellen Foo-Fighters-Album BUT HERE WE ARE.

TV-Moderator, DJ und Musikmanager Matthew Pinfield besuchte die Show und teilte anschließend verschiedene Clips des Vater-Tochter-Auftritts. Dazu erklärte er: „Violet ist eine wundervolle Sängerin wie ihr Vater … super talentiert.“ Schaut euch hier die Mitschnitte an:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Violet tat sich außerdem mit Mike Garson zusammen, um mit ihm Bowie-Songs wie „The Man Who Sold The World“,„Where Are We Now?“, „Lady Grinning Soul“, „Life On Mars?“ und „Aladdin Sane“ zum Besten zu geben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In den vergangenen Jahren tourte Violet bereits als Backroundsängerin mit den Foo Fighters. 2022 trat sie zudem bei einem Tribute-Konzert für den verstorbenen Schlagzeuger der Band, Taylor Hawkins, auf, wo sie Jeff Buckleys „Last Goodbye“ und „Grace“ coverte.