David Bowies „Loving the Alien“-Boxset erscheint im Herbst 2018

„Loving the Alien“ ist das vierte Boxset, das einen weiteren Teil von David Bowies Karriere beleuchtet. Das Set konzentriert sich auf die Jahre von 1983 bis 1988. „Five Years (1969-1973)“, „Who Can I Be Now? (1974-1976)“ und „A New Career In A New Town (1977-1982)“, die seit 2015 erschienen sind, decken den Beginn seiner Karriere bis 1982 ab.

Das David-Bowie-Boxset „Loving The Alien (1983 – 1988)“ wird Folgendes enthalten:

Drei Studioalben: LET’S DANCE (1983), TONIGHT (1984), NEVER LET ME DOWN (1987)

Zwei Live-Alben: SERIOUS MOONLIGHT (Live ’83), GLASS SPIDER (Live Montreal ’87)

Kompilation DANCE mit 12 neu gemixten Tracks

Kompilation RE:CALL 4 mit 30 Single- und Remix-Versionen von Songs aus dem Zeitraum

Ein Buch mit bisher unveröffentlichten Fotos, Pressemitteilungen aus dem Zeitraum und Notizen zu den Alben von Nile Rodgers, Hugh Padgham, McNulty und Justin Shirley-Smith

Vor allem NEVER LET ME DOWN wurde vom Produzenten Mario McNulty in der Instrumentierung komplett überarbeitet. Unterstützt wurde er von Gitarrist Reeves Gabriel, Schlagzeuger Sterling Campbell, Bassist Tim Lefebvre, der auch bei Bowies letztem Album BLACKSTAR mitgewirkt hat, und Komponist Nico Muhly.

Auch interessant ME.Helden Unser Mann im Himmel Die Änderungen geschahen nicht willkürlich, sondern auf ausdrücklichen Wunsch von Bowie – er nannte das 1987 erschienene Album eine „große Enttäuschung“ und wünschte sich bereits 2008 eine Neuauflage. Das Artwork wurde auch verändert und enthält nun Fotos von Greg Gorman, die im Rahmen des Shootings für das Originalcover entstanden.

Das Boxset besteht aus 15 Platten, wenn Ihr Euch für die Vinyl-Variante entscheidet, oder aus 11 CDs. Es wird am 12. Oktober 2018 erscheinen.

Noch mehr Infos und eine komplette Tracklist könnt Ihr hier einsehen.