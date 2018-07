Deichbrand Festival 2018: Fotos von Casper, Wolfmother, The Hives und Co. – so sah es am Freitag aus

Sonne, Strand und Musik erwarten die Festivalbesucher an diesem Wochenende beim Deichbrand Festival. Vom 19. bis 22. Juli bespielen The Killers, Casper, Die Toten Hosen, Wolfmother, Editors, Bilderbuch, The Hives und etliche andere Bands die Bühnen im Norden Deutschlands. Ein Glück, wenn Ihr dabei seid.

Für alle, die zuhause bleiben (müssen) und dennoch an der Party teilnehmen wollen:

Arte überträgt ausgewählte Konzerte im Deichbrand-Livestream. Auch nach dem Festival werden einige von ihnen im Stream weiterhin verfügbar sein. Wir machen Fotos!

Seht oben in der Galerie, welcher Act am Freitag beim Deichbrand Festival wie aussah: Ihr findet darin Livebilder von u.a. Casper, Wolfmother, Clueso, The Hives, OK Kid, Neonschwarz, Bausa, Chefboss, 257ers, Subways und Amy McDonald.

Am Samstag geht es weiter mit u.a. Von Wegen Lisbeth, Kontra K, Editors, Kettcar, Mando Diao, Freundeskreis und Bilderbuch, am Sonntag mit Itchy, Eisbrecher, Heisskalt und Fünf Sterne Deluxe.

Arte übertrug zuletzt auch ausgewählte Shows vom Melt Festival und splash Festival. Zahlreiche Auftritte könnt Ihr auch nachträglich im Stream sehen, zum Beispiel Gurr beim Melt 2018 und Kool Savas und Sido beim splash 2018.