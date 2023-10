Deichkind kündigen Konzerttermine für Ende 2024 an & teilen Lyric-Clip

Für November & Dezember 2024 stehen neue Dates für die „Kids in meinem Alter“-Tour fest. Hier die Infos.

Bereits 2023 brachten Deichkind ihre aktuelle Platte NEUES VOM DAUERZUSTAND (Veröffentlichung: 17. Februar 2023) auf die Bühnen Deutschlands. Nun haben die Hamburger weitere Konzerttermine für November und Dezember 2024 angekündigt.

Die „Kids in meinem Alter“-Tour wird am 27. November in Lingen, in der Emsland Arena, beginnen und am 21. Dezember in der Bremer ÖVB Arena enden. Für alle Gigs gibt es ab Donnerstag, 26. Oktober, um 10 Uhr Tickets via Band-Website zu erwerben. Auch die bereits früher bekanntgegebenen Dates im Juli und August stehen nun unter dem Tourthema „Kids in meinem Alter“. Karten können dafür bereits geshoppt werden.

Neues Lyric-Video zu: „Kids in meinem Alter, Teil 2“

Der Track „Kids in meinem Alter“ ist auch auf NEUES VOM DAUERZUSTAND zu finden. Im Rahmen der Ankündigung der ebenso betitelten Tour hat das Elektro-Pop-Kollektiv ein Lyric-Video mitsamt einiger neuer Textpassagen herausgebracht.

Hört hier rein in den „Teil 2“:

Deichkind live 2024 – Konzerttermine im Überblick