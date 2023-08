Depeche Mode: DELTA MACHINE | THE 12″ SINGLES erscheint am 6. Oktober

Die Collectors Edition führt Depeche Modes Vinyl-Box-Serie fort. Alle Infos gibt es hier.

Am 6. Oktober erscheint Depeche Modes DELTA MACHINE | THE 12″ SINGLES. Das Deluxe-Boxset beinhaltet sechs Maxi-Singles auf Vinyl aus Depeche Modes dreizehntem Studioalbum DELTA MACHINE – darunter sind auch „Heaven“ und „Soothe My Soul“. Außerdem befinden sich drei weitere, neu zusammengestellte Singles mit Remixes, Dub Mixes, Radio-Mixes, Instrumental- und Live-Versionen, sowie der Bonustrack „Goodbye (Gesaffelstein Remix)“ in der Box.

Das ursprüngliche Album DELTA MACHINE erschien 2013 und entstand in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Ben Hiller und dem Tontechniker Flood, der schon bei VIOLATOR und SONGS OF FAITH AND DEVOTION mit der Synth-Rock-Band arbeitete.

Zuvor erschienen in der Vinyl-Collector’s-Reihe bereits zwölf Depeche-Mode-Alben, darunter auch BLACK CELEBRATION | THE 12″ SINGLES und MUSIC FOR THE MASSES | THE 12″ SINGLES. Jedes Boxset widmet sich einer Depeche-Mode-Platte. Dabei wird der originale Sound der Singles neu gemastert und das Coverdesign an die Originale angelehnt. Die Reihe wird nach DELTA MACHINE | THE 12″ SINGLES voraussichtlich mit dem Depeche-Mode-Album SPIRIT weitergeführt.

Hier kann das Deluxe-Boxset vorbestellt werden.