A Question of Time: Die Depeche-Mode-History

Die Geschichte der Synthie-Band von 1980 bis 2023

1980

Im ostenglischen Basildon stößt im Mai Martin Gore zu Vince Clarkes und Andy Fletchers Duo No Romance in China. Das Trio nennt sich ab da Composition Of Sound. Weil Clarke sich in der Rolle des Sängers nicht wohlfühlt, sucht die Band einen Vokalisten. Sie findet ihn in Dave Gahan. Auf seinen Vorschlag nennt sich die Band Depeche Mode – nach einem französischen Modemagazin. Der erste Auftritt unter dem neuen Namen findet am 14. Juni in der Nicholas School in Basildon statt. Im Oktober spielen Depeche Mode im Vorprogramm von Fad Gadget im Bridgehouse-Club in London. Dabei wird Daniel Miller, Gründer des Mute-Labels, auf die Band aufmerksam. Er finanziert die Aufnahmen einer Single und eines Albums.

1981

Im Februar erscheint die Debütsingle „Dreaming Of Me“, im Oktober dann SPEAK & SPELL, das erste Album von Depeche Mode. Die Band gilt als einer der wichtigsten Acts der kurzlebigen „New Romantic“-Bewegung. Vince Clarke, der Hauptsongwriter,

gibt im November seine Trennung von Depeche Mode bekannt. Er gründet mit Alison Moyet das Duo Yazoo. In Zukunft wird Martin Gore die Depeche-Mode-Songs schreiben.

1982

Im Januar stößt Alan Wilder als Ersatz für Clarke zur Band. Im September wird das zweite Album A BROKEN FRAME veröffentlicht.

1983

Das dritte Album CONSTRUCTION TIME AGAIN, das mithilfe des Sampling-Spezialisten Gareth Jones aufgenommen wurde, erscheint im August.

1984

SOME GREAT REWARD, das vierte Album kommt im September auf den Markt. Der erste Nummer-1-Erfolg überhaupt gelingt Depeche Mode mit der Single „People Are People“ in den deutschen Charts.

1985

Die Compilation THE SINGLES 81-85 wird im Oktober veröffentlicht. Im Herbst gründet Vince Clarke zusammen mit Andy Bell die Band Erasure.

1986

Album Nummer 5, BLACK CELEBRATION, das in den Berliner Hansa-Studios aufgenommen wurde, erscheint im März.

1987

MUSIC FOR THE MASSES, das sechste Album von Depeche Mode, wird im September veröffentlicht.

1988

Im März treten Depeche Mode als eine von wenigen Bands aus dem Westen in Ost-Berlin auf. Am 18. Juni beenden sie ihre Welttournee vor über 60 000 Zuschauern im Rose Bowl im kalifornischen Pasadena. Die Show wird von Regisseur D.A. Pennebaker gefilmt.

1989

Die Liveaufnahme der Rose-Bowl-Show vom Vorjahr wird im März unter dem Titel 101 veröffentlicht, als Album und als Video.

1990

Das siebte Studioalbum VIOLATOR wird im März veröffentlicht. Es ist das erste Album von Depeche Mode, das in die Top 10 der Billboard 200 einsteigt. Die Band befindet sich auf dem vorläufigen Höhepunkt ihrer Popularität.

1993

Die Abstände zwischen den Depeche Mode-Alben werden länger. Im März wird mit SONGS OF FAITH AND DEVOTION das achte Album veröffentlicht. Darauf ist der Einfluss von Dave Gahans neuen „Grunge“-Freunden in L.A. hörbar. Depeche Mode treten auf der anschließenden „Devotional Tour“ in sieben Monaten fast 100-mal auf. Im Dezember wird das Album SONGS OF FAITH AND DEVOTION–LIVE veröffentlicht.

1994

Im Februar wird die Konzertreise als „Exotic Tour“ weitergeführt. Sie endet im Juli nach 63 Konzerten in Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Ozeanien. Die beiden kurz aufeinanderfolgenden Tourneen bringen die Musiker an den Rand der physischen und psychischen Erschöpfung.

1995

Im Juni verlässt Alan Wilder Depeche Mode nach 13 Jahren. Er ist unzufrieden mit der Arbeitsweise der Band. Am 17. August wird Dave Gahan in seiner Suite im „Sunset Marquis“ in Los Angeles nach einem Selbstmordversuch mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden.

1996

Nach einer Überdosis Heroin und Kokain muss Gahan am 28. Mai im Krankenhaus reanimiert werden, nachdem sein Herz für zwei Minuten aufgehört hat zu schlagen. Ein paar Monate später geht er in eine Entzugsklinik.

1997

Im April wird das neunte Studioalbum ULTRA veröffentlicht.

1998

Die Compilation THE SINGLES 86-98 erscheint im September. Nach vier Jahren gehen Depeche Mode wieder auf Tournee.

2001

Das zehnte Album EXCITER, produziert von Mark Bell (LFO), wird im Mai veröffentlicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2002

Andy Fletcher gründet das Label Toast Hawaii. Einziger Act, der dort veröffentlicht: das Electro-Pop-Duo Client.

2003

Die beiden Depeche-Mode-Alphatiere veröffentlichen ihre Soloalben. Martin Gore COUNTERFEIT2 im April, Dave Gahan PAPER MONSTERS im Juni.

2004

Die Remix-Compilation REMIXES 81-04 wird im Oktober veröffentlicht.

2005

Im Oktober erscheint PLAYING THE ANGEL. Das elfte Album der Band ist das erste, das Kompositionen von Dave Gahan enthält. Er hatte sich im Vorfeld öffentlich darüber beklagt, keine Songs schreiben zu dürfen.

2007

Gahans zweites Soloalbum HOURGLASS kommt im Oktober.

2009

Das zwölfte Album SOUNDS OF THE UNIVERSE wird im April veröffentlicht. Bei der anschließenden „Tour Of The Universe“ müssen mehrere Konzerte abgesagt oder verschoben werden, weil Dave Gahan ein Blasentumor entfernt werden muss.

2012

Das Album SSSS von VCMG wird im März veröffentlicht. Das Minimal-Techno-Album markiert die erste Zusammenarbeit von Martin Gore und Vince Clarke, seit dessen Ausstieg bei Depeche Mode 1981. Zwei Monate später folgt THE LIGHT THE DEAD SEE, Dave Gahans erstes Album mit dem englischen Produzentenduo Soulsavers. 2015 und 2021 folgen zwei weitere Alben.

2013

Das dreizehnte Depeche-Mode-Album DELTA MACHINE wird im März veröffentlicht.

2017

Ziemlich genau vier Jahre nach dem letzten Album erscheint SPIRIT. Es ist das vierzehnte der Band.

2020

Depeche Mode werden im November in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen.

2022

Am 26. Mai 2022 stirbt überraschend Andy Fletcher an einer Aortendissektion. Er wird 60 Jahre alt.

2023

MEMENTO MORI, das 15. Studioalbum von Depeche Mode, wird am 24. März veröffentlicht. Am Tag davor beginnt die zugehörige Welttournee.

Dieser Text erschien zuerst in der Musikexpress-Ausgabe 04/2023. Hier bestellen.