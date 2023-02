Depeche Mode signieren Album und Fans rasten aus

Depeche Mode haben auf ihrem Instagram-Account ein Bild gepostet, wie sie eine Exemplar ihres neuen Albums MEMENTO MORI signieren. Das Foto zeigt das von Engelsflügeln geschmückte Cover, darunter stehen die Signaturen von Dave Gahan und Martin Gore. Eine Hand mit Totenkopfring am Finger, die einen Stift hält, identifizierten Fans als die von Gahan.

Empfehlung der Redaktion Depeche Mode: Daves scherzhafte Antwort darauf, warum sie nie unplugged spielen werden

In der Aufregung um das neue Album bringt bereits die Hand manche Personen in lüsterne Wallungen. Ein Nutzer schrieb: „That hand and that ring 😍🔥“. Andere rasteten wegen der kommenden Single- und Albumveröffentlichung völlig aus – „SCREAMING THROWING UP PUNCHING THE WALLS“ ist unter dem Post zu lesen (wir hoffen der Person geht es gut). Andere äußerten ihre Vorfreude weniger extrem und freuten sich auf die bevorstehenden Konzerte der angekündigten Tour. Eine Person schrieb: „I’m so excited to hear this album! ❤️“, jemand anderes: „See you in Paris“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Depeche Mode (@depechemode)

Viele Fans wünschten sich direkt die signierte Ausgabe und fragten, ob diese für sie sei – verständlicherweise, das wäre ein tolles Erinnerungsstück für die Plattensammlung. Das Bild ließ manche nun hoffen, dass Exemplare der Platte mit Unterschriften oder Autogrammkarten zum Kauf angeboten werden.

In den Kommentaren finden sich aber auch Fans, die sauer auf Depeche Mode sind. „I lost interest after such a lame move last week“, schrieb einer. Damit bezieht sich der Nutzer auf den Countdown, der den Release der Single „Ghosts Again“ ankündigen sollte – jedoch nur zu einem weiteren Countdown führte. Die Single soll nun am Donnerstag, den 9. Februar erscheinen. Hier gibt es den ersten Teaser zum Song. Eine Person glaubt trotzdem noch nicht daran und kommentierte: „Can’t wait for another countdown on friday.“ Ein anderer Nutzer teilte in Bezug auf den Countdown-Countdown die Worte: „I’m still mad at you but I still love you guys 😡❤️“

Das ist jedoch nicht die einzige Kritik in der Kommentarspalte. Nutzer*innen beschwerten sich über die Ticketpreise der „Memento Mori“-Tour. Eine Person schrieb: „I’m heart broken that i can’t go to the one show in L.A., tickets aren’t affordable.“ Die Person äußerte zudem das Bedenken, dass dies die letzte Tour des Synthie-Duos sein werde.

Seit dem Tod von Gründungsmitglied Andrew Fletcher existiert Depeche Mode nur noch als Duo. MEMENTO MORI ist die erste Veröffentlichung in dieser Konstellation. Mancher Fan befürchtet, dass die Band so nicht mehr funktionieren wird. Jemand kommentierte unter dem Beitrag: „Depeche Mode is over, to tell you the truth. Now, it’s some kind of duet, Gahan and Gore. This is not Depeche Mode…“