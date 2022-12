So klingt Depeche Modes „Behind The Wheel“ als Flaschen-Version

Auf YouTube wurde vor ein paar Tagen ein beeindruckendes und ganz anderes Cover des Depeche-Mode-Songs „Behind The Wheel“ hochgeladen. Statt auf Synthesizern oder anderen, halbwegs gewöhnlichen Instrumenten wird der 1987 auf ihrem Album MUSIC FOR THE MASSES erschienene Track nun auf Flaschen intoniert. Music for the Glasses, sozusagen:

Hinter dem Flaschenmusik-Cover steckt ein Berliner Trio namens GlasBlasSing, das gemeinsam seit 2003 Musik mit Gläsern macht und ursprünglich mal ein Quintett war. Die Depeche-Mode-Version ist nicht ihr erstes Cover. Davor nahmen sie sich bereits unter anderem „Blinding Lights“ von The Weekend, „Leichtes Gebäck“ von Silbermond – und „Seven Nation Army“ von The White Stripes auf zehn verschiedenen Arten an:

Hört hier im Vergleich das Original von Depeche Modes „Behind The Wheel“:

Depeche Mode veröffentlichen 2023 ihr neues Album MEMENTO MORI und gehen damit auf Tour, auch durch Deutschland. Es ist ihre erste Platte als Duo. Andrew Fletcher starb im Mai 2022 mit 60 Jahren.