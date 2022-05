Wie spricht man eigentlich… Dave Gahan aus?

Solange wir Musik hören und darüber schreiben, aber nicht wie die Kollegen beim Radio öffentlich darüber sprechen, haben wir ein Problem: Wir haben manchmal keine Ahnung, wie man Namen von bestimmten Bands, Solokünstlern oder Schauspielern eigentlich ausspricht. Das fing bei The Artist Formerly Known As Prince an und hörte bei !!! nicht auf. Zum Glück liefern die Betroffenen die Erklärung oft selbst mit („sprich: Chk Chk Chk“).

Im Falle von Depeche Mode und ihrem berühmten Sänger gestaltet sich das ein wenig anders: Seit über 35 Jahren glaubt jeder hier, sofern über 35 Jahre alt, diese Band zu kennen. Als die im Jahr 2017 ihr neues Album ankündigten und wir mit den Überlegungen begannen, Depeche Mode unsere damals aktuelle Titelstory zu widmen, stolperte der aufmerksame Redaktionsspion aber über eine Auffälligkeit: Mit so vielen Leuten man auch über Martin Gore, Andrew Fletcher und Dave Gahan sprach, so viele verschiedene Versionen davon hörte man, wie der Depeche-Mode-Sänger denn nun ausgesprochen wird.

Glaubt Ihr nicht? Seht selbst:

Die Lösung liefert Dave Gahan am Ende des Clips gleich mit. Womit das hoffentlich ein für alle Mal geklärt wäre.

Fotos: Getty Images

Kamera und Schnitt: Ines Punessen