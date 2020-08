Der 26-jährige Rapper FBG Duck ist bei einer Schießerei gestorben

Podcast

„Never Forget – der 90er-Podcast“, Folge 6: So schwärmt Anja Rützel von Take That und (kaum) anderen 90s-Boygroups

„Bang bang bang here we come here we slam“: In der neuen Folge von „NEVER FORGET – der 90er-Podcast“ geht es um Boygroups. Stephan und Studiogästin Anja Rützel lieben Take That, Fabian pflegt einen Soft Spot für die Backstreet Boys, alle einigen sich auf „NEVER FORGET“.