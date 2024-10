„Der Kleine Prinz“: Originalmanuskript steht für 1,25 Millionen Dollar zum Verkauf

Es handelt sich um eines von nur drei bekannten Durchschlagexemplaren des weltberühmten französischen Autors. Verantwortlich für den ersten öffentlichen Verkauf ist der Londoner Buchhandel Peter Harrington. Er erwarb das Typoskript aus einer privaten Sammlung von Materialien zu Saint-Exupéry. Unspektakulär in einer schwarzen Pappmappe ohne Umschlag eingeheftet, sei es laut dem dort leitenden Literaturspezialisten Sammy Jay ein „wunderbar behelfsmäßiges Objekt in gewisser Weise“. Die Innenseiten der Mappe seien „ziemlich liebenswert“ mit Beschriftungen und Skizzen versehen. „Er hat den maschinengeschriebenen Text mit seinen eigenen handschriftlichen Anmerkungen, Korrekturen und Ergänzungen versehen, um den Text zu perfektionieren und zu vervollständigen“, sagt Jay weiter.

Der kostbare Schriftstellerschatz enthält vermutlich zum ersten Mal die ikonischen Sätze „On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux“. Zu Deutsch: „Nur mit dem Herzen kann man richtig sehen. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.“ Im Manuskript könne man laut Jay „tatsächlich sehen, wie der Autor den Durchbruch schafft und zum ersten Mal einen ganzen Satz schreibt“. Dem Band außerdem beigefügt sind zwei Original-Bleistiftzeichnungen des Prinzen. Nur eine von drei persönlichen Fassungen

Die zwei anderen Originalmanuskripte befinden sich im Harry Ransom Center in Austin, Texas, sowie in der Pariser Bibliothèque Nationale de France (BNF). Somit ist die zum Verkauf stehende Fassung die wahrscheinlich einzige, welche Saint-Exupéry als persönliche Arbeitskopie aufbewahrt hat.

„Der Kleine Prinz“ erschien 1943 in den USA auf Französisch und Englisch und 1946 in Frankreich. Abgesehen von religiösen Schriften ist es mit 270 Sprachen das meistübersetzte Buch der Welt. Saint-Exupéry schrieb das Buch während der Besetzung Frankreichs im 2. Weltkrieg im Exil. In der Geschichte geht es um einen Piloten, der in der Sahara auf den kleinen Prinzen trifft und von ihm wichtige Lektionen über das Leben lernt.