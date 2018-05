Der schnellste Pianist der Welt hat Totos „Africa“ gecovert

Peter Bence galt mit 765 Anschlägen pro Minute laut „Guiness-Buch der Rekorde“ nicht nur als „schnellster Pianist der Welt“, er ist auch ein YouTube-Star: Der 27-jährige ungarische Komponist und Sounddesigner betreibt seit ein paar Jahren einen eigenen Videokanal, auf dem er regelmäßig Cover Interpretationen weltberühmter Songs hochlädt. Dort finden sich unter anderem nahezu wahnsinnige Versionen von Queens „Don’t Stop Me Now“, „Here Comes The Sun“ von The Beatles und „Black Or White“ von Michael Jackson. Nun ist ein neuer Hit dazu gekommen: Bence hat sich dem Internet sozusagen gebeugt und Totos Kulthit „Africa“ auf seine Art und Weise eingespielt. Loops inklusive:

Es ist nicht das erste Toto-Cover, das in dieser Woche Schlagzeilen macht: Am 24. Mai erst veröffentlichten Weezer eine Coverversion von Totos „Rosanna“ – um ihre Fans zu trollen. Die hatten seit Ewigkeiten versucht, ihre Lieblingsband ebenfalls zu einem „Africa“-Cover zu bewegen.

Toto ist eine der Bands, die erst dem Internet ihren Kultstatus zu verdanken haben. Über „Africa“, diesen einen riesengroßen Hit der Band, die schon 1982 alt aussah, schrieb ME-Redakteur Jochen Overbeck in unserem Jahresrückblicksheft 2017: „Er verstopft seit Dekaden das Formatradio, bisher standen ihm die meisten Leute eher leidenschaftslos entgegen.“ Jochens Erlebnisse auf einer Wohnungsparty irgendwo in Berlin markieren aber eine Wendung: „Das ist ganz offenbar vorbei. Die Tanzfläche ist voll. Befreundete DJs betrachten das längst als ein Phänomen. Die Party ist scheiße? Egal, ob du HipHop- oder Indie-DJ bist, lege diesen Song auf, der weder mit HipHop noch mit Indie auch nur das Geringste zu tun hat, und alles renkt sich wieder ein.“

Und es stimmt: Über und mit Totos „Africa“ werden Essays verfasst, Autosounds gepimpt und frenetische Tweets gepostet.

why would I listen to Taylor's new song 6 times to "get into it" when I can listen to Africa by Toto once and lose my shit

— Mollie Goodfellow (@hansmollman) August 25, 2017