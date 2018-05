Weezer covern Totos „Rosanna“ – obwohl Fans sich „Africa“ wünschten

Toto ist eine der Bands, die erst dem Internet ihren Kultstatus zu verdanken haben. Über „Africa“, diesen einen riesengroßen Hit der Band, die schon 1982 alt aussah, schrieb ME-Redakteur Jochen Overbeck in unserem Jahresrückblicksheft 2017: „Er verstopft seit Dekaden das Formatradio, bisher standen ihm die meisten Leute eher leidenschaftslos entgegen.“ Jochens Erlebnisse auf einer Wohnungsparty irgendwo in Berlin markieren aber eine Wendung: „Das ist ganz offenbar vorbei. Die Tanzfläche ist voll. Befreundete DJs betrachten das längst als ein Phänomen. Die Party ist scheiße? Egal, ob du HipHop- oder Indie-DJ bist, lege diesen Song auf, der weder mit HipHop noch mit Indie auch nur das Geringste zu tun hat, und alles renkt sich wieder ein.“

Auch interessant Foo Fighters rickrollen ihr Publikum – mit dem echten Rick Astley Und es stimmt: Über und mit Totos „Africa“ werden Essays verfasst, Autosounds gepimpt, frenetische Tweets gepostet. Die 14-jährige Betreiberin des Twitteraccounts @WeezerAfrica versucht seit über einem Jahr, ihre Lieblingsband mit dem Kultsong zu vereinen: Weezer, so das Ziel einer gestarteten Petition, mögen bitte „Africa“ covern. Und man kann sich das ja tatsächlich vorstellen, wie gut Weezers Powerpop der 1982 erschienenen AOR-Single stehen könnte.

it's not every day that you get trolled by @Weezer … #WeezerCoverAfrica#WeezerCoveredRosanna pic.twitter.com/fA95RDKHME

— weezer cover africa by toto (@weezerafrica) May 24, 2018