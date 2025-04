Kristen Stewart ist jetzt verheiratet

„Crimes Of The Future“: Viggo Mortensen, Léa Seydoux und Kristen Stewart sind dabei

Kristen Stewart hat am Sonntag, den 20. April, ihre langjährigen Partnerin Dylan Meyer geehelicht. Die dazugehörige Hochzeitsfeier fand in ihrer gemeinsamen Heimatstadt Los Angeles statt.

Was zur Hochzeit bekannt ist

Laut „TMZ“ holte das Paar schon am Dienstag vor einer Woche (15. April) ihre Heiratsurkunde in Los Angeles County ab. Nun folgte eine private Feier im mexikanischen Restaurant Casita Del Campo. Das Restaurant liegt nahe Silver Lakes in Los Angeles und ist mit einigen Gemälden Frida Kahlos eingestattet. Außerdem berichtete „TMZ“, dass unter den Hochzeitsgäst:innen anscheinend Schauspielkollegin Ashley Benson war. Weitere Infos zu den Anwesenden sind bis dato nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Ebenfalls bleibt unklar, wie die Nachnamenwahl ausfiel.

Mehr zu Stewart und Meyer

Dylan Meyer und Kristen Stewart sind seit 2019 in einer Beziehung, zwei Jahre später verlobten sie sich. An sich lernten sich die beiden 2013 an einem Filmset kennen. Meyer ist zwar nicht wie Kristen Stewart als Schauspielerin tätig, dafür aber Drehbuchautorin. Doch sie verliebten sich damals nicht direkt ineinander. Schließlich war Kristen Stewart bis 2019 noch mit Model Stella Maxwell zusammen.

In der „Howard Stern Show“ gab Stewart im Herbst 2019 an, dass ihr bei ihrem zweiten Kennenlernen direkt aufging, wie verbunden sie sich mit Meyer fühlen würde: „Ich habe sie vor Jahren bei einem Film kennengelernt und sie sechs Jahre lang nicht gesehen, und dann tauchte sie auf der Geburtstagsparty eines Freundes auf, und ich fragte mich: ‚Wo warst du, und wieso habe ich dich nicht gekannt?‘“

In ihrem Interview mit dem US-„Rolling Stone“ im Frühling 2024 betonte Kristen Stewart zudem, dass sie sich mit ihrer Partnerin Dylan Meyer fühlen würde: „Wir haben die Dinge, auf die wir unsere Zeit verwenden, miteinander verzahnt und sind so viel verdammt schlauer und stärker zusammen.“