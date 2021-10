„Dexter“-Darsteller Michael C. Hall kommt mit Princess Goes To The Butterfly Museum nach Deutschland

Princess Goes To The Butterfly Museum

Das Trio Princess Goes To The Butterfly Museum kommt nach einigen US-Konzerten erstmals nach Deutschland. Bekannt dürfte dem deutschen Publikum vor allem deren Sänger sein. Michael C. Hall verkörperte Dexter Morgan in der sehr erfolgreichen TV-Serie „Dexter“.

Das Trio mit dem sperrigen Namen besteht aus den Mitgliedern Matt Katz-Bohen am Keyboard, Peter Yanowitz an den Drums und eben jenem Michael C. Hall als Sänger. Alle drei haben bereits im Vorfeld Bekanntheit erlangt oder an bekannten Projekten mitgewirkt, sodass man die Band gewissermaßen als All-Star-Band bezeichnen kann.

Neben „Dexter“- und „Six Feet Under“-Darsteller Hall, ist Keyboarder Katz-Bohen beispielsweise seit 2008 Teil von Blondie. Yanowitz spielt derweil bei The Wallflowers zusammen mit dem jüngsten Sohn von Bob Dylan, Jakob Dylan.

Ungewöhnlicher Name der Band von vierjähriger Tochter erhalten

Der ungewöhnliche Name der Band stammt ursprünglich von Katz-Bohens vierjähriger Tochter, die sich ihn für ihre Fantasie-Band ausgedacht hatte. Kennengelernt hatte man sich während der gemeinsamen Arbeiten an dem Musical „Hedwig and the Angry Inch“, in dem Michael C. Hall die Hauptrolle spielte, während Katz-Bohen und Yanowitz in der Live-Band aktiv waren. Nach einer gemeinsamen Theater-Tour 2016 fand man sich als Band zusammen, die Dinge kamen ins Rollen und 2020 erschien die erste selbstbetitelte EP.

THANKS FOR COMING bereits im Mai 2021 erschienen

Im Mai 2021 folgte mit THANKS FOR COMING das erste Album, das die Band selbst musikalisch als Mix aus „Giorgio Moroders Produktionen der Siebziger, New Wave der Achtziger, aktuellen elektronischen Acts wie Justice und den Bands des französischen Labels Ed Banger” bezeichnet. Natürlich gehört aufgrund der Vergangenheit der Beteiligten auch eine theatralische Komponente zur DNA des Trios, die besonders bei den Live-Shows zum Tragen kommt. Erste Deutschland-Tournee steht an Nun kommen Princess Goes To The Butterfly Museum für insgesamt vier Termine nach Deutschland. Die Tourdaten im Überblick: Montag, 13.12.21 Hamburg / Knust Dienstag, 14.12.21 Berlin / Hole44 Mittwoch, 15.12.21 München / Backstage Halle Donnerstag, 16.12.21 Köln / Kantine

Die schwarzhumorige Krimiserie „Dexter“ wurde über acht Staffeln hinweg zwischen 2006 und 2013 ausgestrahlt. Eine neunte Staffel steht unmittelbar bevor: Unter dem Namen „Dexter: New Blood“ soll es zehn neue Folgen geben, die in Deutschland vom 22. November an auf Sky Atlantic und dem Streaming-Dienst Sky Ticket zu sehen sein sollen. In den USA ist die neue Staffel bereits vom 7. November 2021 an zu sehen.