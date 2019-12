Princess Goes To The Butterfly Museums erste EP soll bereits Anfang 2020 erscheinen.

„Dexter“-Darsteller Michael C. Hall hat sich mit The Wallflowers‘ Drummer Peter Yanowitz und Blondies Keyboarder Matt Katz-Bohen (Blondie) zusammengetan und eine gemeinsame Band gegründet. Das Trio nennt sich Princess Goes to the Butterfly Museum und hat bereits seine erste EP angekündigt, die Anfang 2020 erscheinen soll.

Auch eine erste Single haben Princess Goes to the Butterfly Museum bereits im Gepäck. „Ketamine“ ist eine düstere Ballade, die genremäßig in die Darkwave- und Synth-Pop-Kerbe schlägt. Das verstörende Video zum Song entstand unter der Regie von David MacNutt. Hall spielt darin einen psychotisch wirkenden Anzugträger, der ein als Puppe verkleidetes und stark sediertes Mädchen in seiner beeindruckenden Villa gefangen hält.

Einer offiziellen Pressemitteilung zufolge entstand das musikalische Projekt, nachdem Hall, Yanowitz und Katz-Bohen für die Broadway-Produktion „Hedwig and the Angry Inch“ zusammengearbeitet hatten. Gemeinsam habe man es sich zum Ziel gesetzt, „mutige, experimentelle Arrangements zu erkunden, die sich sowohl an verdrehten Synth-Rock-, ätherischen Electronic-, verträumten Folk- als auch R’n’B-Elementen“ bedienten.

„Jeder von uns kann etwas Einzigartiges zu dem Projekt beisteuern“, so Hall in derselben Pressemitteilung, „wir sind ein dreibeiniger Stuhl; wir könnten nicht stehen, wenn wir nicht alle zusammenarbeiten würden.“ Das erste Mal, dass das Trio zusammengespielt habe, sei geradezu „magisch“ gewesen.

Bereits in der Vergangenheit durfte Hall sein musikalisches Talent in der Rolle des Thomas Jerome Newton in David Bowies „Lazarus“-Produktion unter Beweis stellen.

Nachdem sich der Schauspieler 2013 von seiner Rolle als überraschend sympathischer Serienkiller „Dexter“ verabschieden musste, war er unter anderem in der schwarzen Komödie „Game Night“, der Netflix-Serie „Safe“ sowie dem Polit-Thriller „The Report“ zu sehen. 2020 wird er neben Taylor Kitsch und Logan Marshall-Green eine Hauptrolle in der Thriller-Serie „Shadowplay“ übernehmen.