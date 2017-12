Oh du fröhliche: Die 20 besten Weihnachtsgeschenke für Musikliebhaber

Noch nicht in Festtags-Stimmung? Das ändern wir jetzt! Wir haben für Euch – nach unseren Geschenkideen für Hipster – die besten, tollsten oder auch einfach nur kuriosesten Merchandise-Artikel Eurer Lieblingsbands und –Künstler gesammelt, die das perfekte Geschenk unterm Christbaum abgeben. Und es sind nicht nur schnöde Band-Shirts, versprochen!

Sag mir deine Zukunft, Baby: Tarot-Karten von Father John Misty

Ja, wir leben in wirklich unsicheren Zeiten. Das weiß auch Father John Misty nur zu gut und gibt uns als kleine Lebenshilfe ein exklusives Set Tarot-Karten mit auf den Weg. Die handgemachten Spielkarten mit Schwarz-Weiß-Motiven des Künstlers Ed Steed sind auf französischem Papier gedruckt – das erklärt wohl den Preis.

Father-John-Misty-Tarot-Karten, handgemacht, ca. 56 Euro

Kuscheln mit Die Ärzte in diesem sensationellen Weihnachtspulli

Laut Die Ärzte „der beste Pulli der Welt“ – kann schon hinkommen. Ganz in Tradition der britischen „Ugly Christmas Pullovers“ haben Die Ärzte ihre eigene Version für die kalte Jahreszeit in ihren Shop gestellt – inklusive Totentanz.

„Holidäy Sweater“, Strickpullover 49,99 Euro

>> Lest hier auch unser großes Ä bis Z über Die Ärzte <<

Schillernd, wie in Kindheitstagen: The-Grateful-Dead-Kaleidoskop

Wer in seinen Kindheitstagen fasziniert von Kaleidoskopen war, in seiner Jugend hingegen eher den Sound der Grateful Dead für sich entdeckt hat, findet hier genau die richtige Kombi. Und irgendwie ist ein Kaleidoskop ja auch genauso schillernd, wie die Musik der Band.

SYF Mandala Kaleidoskop, limitiert auf 5.000 Stück, ca. 10 Euro

Für Gitarren-Mädchen: Eine E-Gitarre mit St.Vincent-Signature

Wer träumt nicht von einer eigenen Gitarrenlinie? St. Vincent hat das beim Hersteller Ernie Ball Music Man verwirklicht. Und das Ding ist ganz schön cool designed. Die E-Gitarre ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich (hier: Heritage Red).

E-Gitarre St. Vincent Signature, ca. 1.630 Euro

Für Maskeraden-Fans: Schnipo-Schranke-Maske

Entdecke die Fritzi in dir! Wer die Kolumne eins der beiden Schnipo-Schranke-Girls im ME monatlich verfolgt, weiß, was das bedeutet. Mit dieser Maske ist alles möglich. Und das Beste: Bei dem kleinen Preis das ideale Wichtel-Geschenk.

Schnipo Schranke: Maske „Fritzi“, 2,50 Euro

https://fatherjohnmisty.store Screenshot Bademeister.com Screenshot via Bademeister.com Screenshot via dead.net Screenshot via music-man.com Screenshot via Buback.de Screenshot

1 2 3 4 weiter