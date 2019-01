Foto: Pr / Nela Koenig. All rights reserved.

Fans von Die Ärzte, der „besten Band der Welt“, warten immer noch sehnsüchtig auf ein neues Album des Berliner Trios. Hier haben wir alle Infos und Gerüchte zum aktuellen Stand der Dinge für Euch zusammengefasst. Ende 2018 gab es mit dem SEITENHIRSCH bereits ein erstes Lebenszeichen: Das Gesamtwerk enthält alle bisher veröffentlichten Alben und Lieder (abzüglich des immer noch indizierten Songs „Geschwisterliebe“) sowie jede Menge bis dato unveröffentlichtes Material in Form von Demos und Outtakes.

Die Ärzte: THEY’VE GIVEN ME SCHROTT

Und eben jene Demos und Outtakes werden jetzt auch einzeln veröffentlicht. Für alle, die sich den SEITENHIRSCH – aus welchen Gründen auch immer – nicht kaufen, aber trotzdem das bisher unveröffentlichte Songmaterial von Die Ärzte besitzen wollen. Unter dem Titel THEY’VE GIVEN ME SCHROTT erscheint auf drei CDs eine Sammlung an Raritäten, frühen Demoversionen und anderem Liedgut. Allerdings warnen Die Ärzte auf ihrer Homepage gleich vorweg: Fans sollen keine hochwertige Audioqualität erwarten:

„Bitte erwartet hier keine durchgängig hochwertige Audioqualität. Diese Raritäten sind zum Teil Kellerfunde auf Basis von alten Audiokassetten oder Vinylplatten, die aufwendig restauriert und neu gemastert wurden. Allerdings kann man aus einem Toaster kein Rennrad machen.“

THEY’VE GIVEN ME SCHROTT erscheint am 08. Februar 2019 auf drei CDs oder wahlweise auch auf 5 LPs. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei fairen 22 Euro für die CD- und 44 Euro für die Vinyl-Fassung. 60 Songs beinhaltet das Outtake-Album von Die Ärzte insgesamt.

Die Ärzte – They’ve Given Me Schrott jetzt bei Amazon.de bestellen

Tracklist:

Farin Urlaub: Der lustige Astronaut 2:18 Soilent Grün: FDJ-Punx 1:56 Soilent Grün: Erwin 1:55 Eva Braun 4:58 Claudia hat ’nen Schäferhund 1:54 Das allererste Radio-Interview 9:55 Gib mir nichts 3:46 Nur geträumt 1:55 Die Ulkigen Pulkigen: Füße vom Tisch 2.19 Verlierer müssen leiden 3:27 Die Spinne 0:25 Auf dem Bauernhof 0:22 Französischkurs 0:18 Hörspiel 0:27 Sommer, Palmen, Sonnenschein 0:29 Monsterparty 3:55 Helgoland 4:05 You want to kiss me 3:09 Rennen, nicht laufen 3:01 Buddy Holly’s Brille 3:36 Norma Jean 2:44 Peter Parker 3:19 Wie am ersten Tag 4:05 Sweet Sweet Gwendoline 2:30 Für immer 3:37 Ich bin reich 3:32 2000 Mädchen 5:09 Brigitte 3:41 Du und ich und Walter 4:08 Ein Mann mit Gipsbein 3:32 13 Antworten von Die Ärzte 4:49 Komm zurück 4:20 Die Wahrheit über Mädchen 3:37 Schrei nach Liebe 3:16 Ja 3:10 Dumme Sache 2:43 Knäckebrot 3:16 Staub (aka 13!) 3:22 Let’s go too far 2:06 German Punks 3:17 Love & Pain 3:53 Close your eyes again 4:11 Superman 3:02 Hair today, gone tomorrow 2:53 FaFaFa 2:12 No Secrets 4:24 Ein Schwein namens Männer 4:52 Bingo Lady 2.0 3:05 Bang Bang (Instrumental) 5:17 Sahnie (Ein bisschen schwierig so) 1:06 Angriff der Fett-Teenager 2:38 Attack of the fat Teenagers 2:36 Smash the System, fuck the Police 2:56 Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas! 3:06 Eine Botschaft von Die Ärzte 1:02 I laugh if you die 4:20 Herrliche Jahre (Das Leben ist ’ne Party) 3:47 Yoko Ono 2:17 Techno ist die Hölle, mein Sohn 3:19 Worum es geht 2:36

Die Ärzte – They’ve Given Me Schrott jetzt bei Amazon.de bestellen

Die Ärzte live 2019

In diesem Jahr werden Die Ärzte nach langer Pause nicht nur auf mehreren Festivals spielen, darunter auch Rock am Ring und Rock im Park, im Rahmen ihrer „Miles & More“-Tour werden Bela, Farin und Rod auch zehn Konzerte im europäischen Ausland spielen. Alle Konzerte sind bereits ausverkauft. Hier der Vollständigkeit halber trotzdem die Termine im Überblick:

16.05.2019: Warschau (PL), Proxima

Warschau (PL), Proxima 17.05.2019: Prag (CZ), Lucerna Music Hall

Prag (CZ), Lucerna Music Hall 20.05.2019: Zagreb (HR), Močvara Club

Zagreb (HR), Močvara Club 21.05.2019: Ljubljana (SL), Kino Siska

Ljubljana (SL), Kino Siska 23.05.2019: Mailand (IT), Alcatraz

Mailand (IT), Alcatraz 24.05.2019: Strasbourg (FR), La Laiterie

Strasbourg (FR), La Laiterie 25.05.2019: Luxembourg (LU), Den Atelier

Luxembourg (LU), Den Atelier 28.05.2019: Amsterdam (NL), Paradiso

Amsterdam (NL), Paradiso 30.05.2019: London (UK), Electric Ballroom

London (UK), Electric Ballroom 31.05.2019: Brüssel (BE), Ancienne Belgique