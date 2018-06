Die Ärzte: Überraschungsauftritt bei Beatsteaks-Konzert

Hoher Besuch bei den Beatsteaks: Während ihres ausverkauften Konzerts in der Berliner Waldbühne am Samstag traten Die Ärzte als Überraschungsgäste auf. Unangekündigt und vor der Zugabe der Beatsteaks spielten Bela, Farin und Rod – herausgeputzt in Anzügen – „Hurra“ und „Schrei nach Liebe“. Entsprechend euphorisch war die Reaktion im Publikum. Farin Urlaubs Ansage: „Zuhause ist irgendwie geiler, als bei Rock am Ring“.

Videos: Die Ärzte als Überraschungsgäste beim Beatsteaks-Konzert in der Berliner Waldbühne

Das Beatsteaks-Konzert in der ausverkauften Waldbühne, die über 22.000 Besucher fasst, war laut Ansage von Sänger Arnim Teutoburg-Weiß das bisher größte Beatsteaks-Konzert aller Zeiten.

Als Vorband traten Tocotronic auf, die Anfang des Jahres ihr neues Album DIE UNENDLICHKEIT veröffentlichten. Das aktuelle Beatsteaks-Album YOURS erschien im September 2017.

Die Ärzte waren nicht die einzigen Live-Gäste bei den Beatsteaks: Dirk von Lowtzow (Tocotronic) sang mit ihnen das Stereo-Total-Cover „French Disko“, das er und Teutoburg-Weiß für den Soundtrack von „Tschick“ aufnahmen. Vorm Ende des regulären Sets kamen Deichkind auf die Bühne, um mit den Beatsteaks ihre gemeinsame Single „L auf der Stirn“ zu spielen. Außerdem performten die MCs Philipp Grütering und Sebastian „Porky“ Dürre den Deichkind-Track „So’ne Musik“ von ihrem 2015 erschienenen Album NIVEAU WESHALB WARUM.

Auch interessant Beatsteaks widmen „I Don’t Care As Long As You Sing“ dem verstorbenen Seeed-Sänger Demba Nabé Ihren Song „I Don’t Care As Long As You Sing“ widmeten die Beatsteaks dem verstorbenen Seeed-Sänger Demba Nabé. Er spielte in dem Musikvideo zur Single sowie im Clip zu „Hello Joe“ mit, Arnim Teutoburg-Weiß trat im Gegenzug im Boundzound-Video zu „Stay Alive“ auf. Nabé starb am 31. Mai 2018, die Todesursache ist der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt. Ein Foto von ihm wurde während „I Don’t Care As Long As You Sing“ in der Waldbühne auf den Videoleinwänden links und rechts von der Bühne eingeblendet.

Im Spätsommer geben die Beatsteaks ihr nächstes Open-Air-Heimspiel: Am 25. August treten sie in der Berliner Wuhlheide auf.

Die Berliner Rockbands verbindet mittlerweile eine langjährige Freundschaft: 2003 outete sich Farin Urlaub öffentlich als Fan, in dem er im Die-Ärzte-Song „Unrockbar“ unter anderem die Zeilen sang:

„Wie kannst Du bei den Beatsteaks ruhig sitzen bleiben, wenn Dir doch Schlagersänger Tränen in die Augen treiben?“

https://www.youtube.com/watch?v=qhj9yQ3QyRo Video can’t be loaded: Die Ärzte „Unrockbar“ (https://www.youtube.com/watch?v=qhj9yQ3QyRo)

Das Comeback von Die Ärzte nimmt damit zusätzlich an Fahrt auf: Erst vor einer Woche kündigten sie zwei exklusive Deutschland-Auftritte bei Rock am Ring 2019 und Rock im Park 2019 an. Die beiden Headliner-Shows wären die ersten Liveauftritte von Die Ärzte seit 2013 gewesen – aber das war nun ihr Beatsteaks-Besuch. „Wir wollten eigentlich vorneweg spielen, aber wir waren zu spät. Sorry, dass wir den Beatsteaks jetzt die Zugabe hier wegpunken", sagte Farin Urlaub am Abend außerdem über ihren Überraschungsauftritt. Die Beatsteaks werden es ihnen verziehen haben.

In der Berliner Waldbühne sollten zuletzt Die Toten Hosen zwei Konzerte an zwei Tagen spielen. Die Show am Donnerstag fand statt, das Folgekonzert am Freitag aber musste kurzfristig abgesagt werden, weil Sänger Campino einen Hörsturz erlitt. Der Termin soll nachgeholt werden.