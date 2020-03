Die Ärzte veröffentlichen neuen Song: „Ein Lied für Jetzt“

Und was macht Ihr so den ganzen Tag? Steckt Ihr wie wir zuhause fest und probiert Euch am Heimarbeiten? Die Coronavirus-Zeiten sind und werden hart. Kein Socializen in der Lieblingsbar, keine neue geniale Live-Band mehr im Club entdecken und ins Kino gehen fällt auch flach. Was also tun? Hier kommen unsere Tipps gegen das Durchdrehen. Heute von und mit: Emma Wiepking.

ME VS. LANGEWEILE

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler*in, welche Platte, welches globale Untergangsszenario lohnt sich (nicht) – und was war sonst noch so los? In der neuen Folge zur KW 13/2020 geht es natürlich um „die Situation“ gerade, betrachtet werden außerdem Milliardäre am Limit, die toxische Freundschaft zwischen einem Hasen und dem Tod – und am Ende wird vom Balkon gewunken. Leckt euch die rau gewaschenen Hände, die neue Popwoche verbreitet sich exponentiell!

Natürlich würden auch Die Ärzte jetzt lieber auf Tour gehen, statt zu Hause herumzuhocken, wie sie im Song beteuern. Immerhin: eine Verschiebung ihrer im November beginnenden „ In The Ä Tonight“-Tour ist bisher noch nicht zu befürchten. Und ebenso gibt es im Song selbst noch einmal die Bestätigung, dass ein neues Album von Die Ärzte definitiv kommt. Denn Bela B singt:

ME VS. LANGEWEILE

Wegen des Coronavirus müssen viele Menschen derzeit zu Hause in Selbstisolation leben. Kinos und Clubs haben geschlossen, Konzerte wurden entweder abgesagt oder verschoben. Doch viele Musiker*innen machen aus der Not eine Tugend und werden in diesen ungewissen Zeiten besonders kreativ. Sie streamen beispielsweise Konzerte aus ihrer Wohnzimmer-Quarantäne ins Internet und sorgen damit für Unterhaltung. So ähnlich machen das auch Die Ärzte , die selbsternannte „beste Band der Welt“:

R.E.M.: „It's The End Of The World“ steigt „dank“ Coronavirus-Pandemie erneut in die Charts ein