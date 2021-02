Die Dokumentation „Framing Britney Spears“ portraitiert das Leben der Pop-Ikone

Die 2000er haben die US-amerikanische Sängerin Britney Spears zu einer Pop-Ikone gemacht. Nach allem Aufruhr um die 39-Jährige in den vergangenen Jahren wurde von der „New York Times“ nun eine Dokumentation veröffentlicht. „Framing Britney Spears“ portraitiert das Leben und den Prozess um Britney Spears. Auch wird ein Blick auf ihren Vater Jamie Spears geworfen, der seine Tochter möglicherweise um ihr Vermögen beraubt. Und das bereits seit 13 Jahren.

2007 wurde Britney Spears in Folge ihrer psychischen Instabilität und ihrem Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik durch ihre Eltern entmündigt. Seitdem kontrolliert ihr Vater jeden Schritt in ihrer Karriere und ihrem Privatleben. Zusätzlich verwaltet er ihr ganzes Vermögens.

Die „New York Times“ berichtet nun, dass die umstrittene Vollmundschaft neu verhandelt wird.

Nachdem es auf sozialen Netzwerken vermehrt Proteste unter dem Hashtag #freebritney gab, meldete sich Britney Spears selbst noch einmal zu Wort und schrieb: „Jeder Mensch hat seine Geschichte und seine Sichtweise auf die Geschichten anderer Menschen. Wir alle haben so viele verschiedene schöne Leben.“

Can’t believe this performance of Toxic is from 3 years ago !!! I’ll always love being on stage …. but I am taking the time to learn and be a normal person ….. I love simply enjoying the basics of every day life !!!! @NYRE pic.twitter.com/Kthh9fIWtJ

— Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021