„Die Ringe der Macht“: Staffel 2 von 40 Millionen in 11 Tagen geschaut?

Die Weiterführung von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ soll international ziemlich beliebt sein.

Seit dem 29. August können sich Prime-Video-Abonnent:innen die zweite Staffel der Fantasy-Serie „Die Ringe der Macht“ anschauen. Das „Herr der Ringe“-Spin-off ist mit einem Gesamtbudget von einer Milliarde US-Dollar Amazons teuerste Eigenproduktion und soll Fans auf der ganzen Welt erreichen. In einer vertraulichen E-Mail hat sich Jennifer Salke, Chefin von Amazon MGM Studios, nun an ihre Mitarbeiter:innen gewendet und vom bisherigen Erfolg der Serie gesprochen. Richtig offiziell wurde dieser jedoch nicht gemacht.

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ international gefeiert?

In der Nachricht, die „Variety“ vorliegt, teilt Salke mit, dass die ersten vier Folgen der zweiten Staffel (Folge 5 erscheint am 12. September) nach elf Tagen bereits 40 Millionen Zuschauer:innen vor die Bildschirme gelockt hätten. Was sie ebenfalls freue, sei das positive Echo aus dem Ausland: „Eine beeindruckende Anzahl unserer Ringe-der-Macht-Kunden kommt von außerhalb der USA, was ein Beweis für die Resonanz der Serie beim globalen Publikum und das bemerkenswerte Wachstum der Prime-Video-Kunden weltweit ist.“

Lob an die Produktion

Am Schluss der E-Mail dankt Jennifer Salke noch einmal dem gesamten Produktionsteam der Serie: „Ich bin jedem einzelnen von euch dankbar für eure grenzenlose kreative Energie, eure Leidenschaft und euer Engagement. Gemeinsam mit unseren talentierten Showrunnern J.D. Payne und Patrick McKay sowie den ausführenden Produzenten Lindsey Weber, Justin Doble, Callum Greene, Jason Cahill und Gennifer Hutchison, unserer phänomenalen Besetzung, unserer Crew und dem Tolkien Estate haben wir eine wunderbare und zeitlose Geschichte einem neuen Publikum zugänglich gemacht.“

Ist Skepsis angebracht?

Auch wenn Salkes Nachricht ausschließlich positiv klingt, muss man die genannten Zahlen mit Vorsicht genießen. Denn während alleine die ersten beiden Folgen aus der ersten Staffel von „Die Ringe der Macht“ rund 1,3 Milliarden Minuten gestreamt wurden, erreichen die ersten drei Folgen aus der zweiten Staffel laut „Variety“ nicht einmal 540 Millionen Minuten. Es schauen also möglicherweise viele Menschen in die Folgen herein, doch nicht annähernd alle schauen diese auch zu Ende.

In der Presse rief die zweite Staffel bisher gemischte Reaktionen hervor. Kritiker:innen lobten zwar die Action und den visuellen Stil, doch bemängelten ebenfalls das Drehbuch beziehungsweise die Redundanz der Dialoge und die fehlende Figurenentwicklung.