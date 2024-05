Viggo Mortensen schmuggelte „Herr der Ringe“-Schwert in seinen neuen Western

„The Dead Don't Hurt“ schmückt sich mit einem berühmten und sogar verwunschenen Filmrequisit.

Etwa 23 Jahre nachdem Viggo Mortensen 2001 seine Rolle als Aragorn in der „Herr der Ringe“– Trilogie bekam, findet der Fantasy-Charakter Einzug in ein neues Werk des Schauspielers. In einem Interview mit der britischen „GQ“ spricht er über seinen neuen Streifen „The Dead Don’t Hurt“ und teilt Details mit die „Herr der Ringe“-Fans interessieren dürften.

Der aufmerksame Interviewer glaubte in einer Szene des Films ein bekanntes Requisit wieder erkannt zu haben: das Schwert „Andúril“, das Mortensen als Aragorn über die Fantasy-Reihe hinweg trug.

„Lass mich die Sklaven Mordors befreien“ – oder so ähnlich

„Wir hatten alles für diese Sequenz mit einem Ritter. Wir hatten dieses tolle, temperamentvolle Pferd gefunden, die richtige Art von Sattel, und wir hatten eine mittelalterliche Art von Decke gemacht, und wir hatten das Kostüm für den Ritter. Alles war richtig, und dann sagte ich, wir sollten ein Schwert haben. Und ich habe nachgeschaut, und es gab ein paar gute, und ich dachte, na ja, es wäre vielleicht ganz gut, das zu benutzen, das ich hatte, weil es wirklich gut ist“, erzählt der Aragon-Mime.

So fand das magische Langschwert aus Edelstahl tatsächlich Einzug in den Western.

Hier den Trailer zu „The Dead Don’t Hurt“ sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Da Mortensen aber schon vermutete, dass aufmerksame Zuschauer:innen die Klinge wiedererkennen könnten, musste er Vorkehrungen treffen.

„Ich habe Peter Jackson gefragt, ob er damit einverstanden wäre, und er sagte: ‚Nun, ist es sehr wichtig für die Geschichte?‘ Ich sagte: ‚Nein, das ist es eigentlich nicht. Man bemerkt es kaum, aber jemand wird es wahrscheinlich bemerken.‘ Er sagte, es sei für ihn in Ordnung, aber ich solle die Filmgesellschaft fragen. Also habe ich mich mit ihnen in Verbindung gesetzt, und sie waren damit einverstanden. Sie sahen ein, dass es nicht wesentlich war, dass es nicht viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Sie waren sehr nett und gaben uns die Erlaubnis […] Es hat sich einfach richtig angefühlt“, erzählte er.

Viggo Mortensen zwischen Western und Fantasy

Und dann lässt der 65-Jährige die Herzen von „Herr der Ringe“-Fans noch höher schlagen, nämlich als er sagt, er könne sich vorstellen, für „The Hunt for Gollum“ nochmal in seine Rolle des Aragorn zu schlüpfen. Ob aus daraus Realität wird, wird sich beim Kino-Start 2026 zeigen.

Mortensens Western-Romanze, die in den 1860er Jahren spielt, kommt allerdings schon am 8. August 2024 in die Kinos. Der Regisseur selbst spielt in „The Dead Don’t Hurt“ die Rolle des Farmers Holger, der sich in die junge Vivienne verliebt. Gerade als die Beziehung der beiden sich intensiviert, entscheidet Holger sich dazu, im amerikanischen Bürgerkrieg zu kämpfen und Vivienne Zuhause zurückzulassen, wo sie gezwungen wird, eigene Kämpfe zu führen.