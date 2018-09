„Die Simpsons“: Produzent entdeckt riesigen Fehler in alter Episode

Man möchte meinen, dass alle Fehler und Anspielungen in älteren „Simpsons“-Episoden bereits entdeckt wurden. Nun aber sorgt Matt Selman, ein Autor und Produzent der Serie, auf Twitter für eine Überraschung. In der 13. Episode der sechsten Staffel fand er einen eklatanten Fehler, der bisher wohl noch niemandem aufgefallen ist.

„Und Maggie macht drei" heißt die zurückblickende Episode, in der Homer und Marge ihr drittes Kind erwarten. Im Januar 1995 erschien die Folge, erst jetzt fällt Selman der große Fehler auf: Während Marge auf der Couch sitzt und informiert Homer über ihre dritte Schwangerschaft. Dumm nur: Im Hintergrund hängt bereits ein Bild von Maggie an der Wand, dabei ist das Kind in der Szene noch längst nicht geboren.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp — Matt Selman (@mattselman) 5. September 2018

„Die Simpsons“ sind immer wieder eine Fundgrube für Easter Eggs oder sogar Blicke in die Zukunft. Zuletzt möchte ein Fan den Beweis gefunden haben, dass die Show sogar „Stranger Things“ erfunden hat.