Diese legendären HipHop-Cover könnt Ihr Euch jetzt in die Küche hängen

Vinyl-Platten erleben ein Comeback – und damit auch die durch digitale Medienabspiel- und mobile Endgeräte immer kleiner gewordenen Albumcover. Der Kalender THE ART OF HIP HOP COVERS rückt die Cover von Hip-Hop-Künstler*innen der vergangenen Jahrzehnte wieder in den Mittelpunkt. Mit dabei sind zum Beispiel Big Daddy Kane, LL Cool J, Run DMC und Neneh Cherry.

Dafür wurden die 365 legendärsten Hip-Hop- und Rap-Plattencover der vergangenen vier Jahrzehnte ausgesucht und zu einem Abreißkalender gebastelt. Und das Abreißen lohnt sich, denn jedes Album-Blatt enthält den abgedruckten Spotify-Code des jeweiligen Albums, so dass es sofort abgespielt werden kann. So vereint man analog und digital.

Mit dabei sind unter anderem die Cover der Alben: MAMA SAID KNOCK YOU OUT (1990) von LL Cool J, I’M YOUR PUSHER (1988) von Ice-T und das Cover von RAW LIKE SUSHI (1989) von Neneh Cherry. Wer also in seiner Küche oder im Büro ein bisschen Oldschool-Hip-Hop-Attitüde oder 90er-Jahre-Ästhetik vermisst, hat jetzt eine gute Gelegenheit da nachzubessern.

Der 365-Tage-Abreißkalender ist im Verlag seltmann+söhne erschienen und kann über den Buchhandel oder online bestellt werden.

Ikonische Albencover sind immer wieder eine Anlaufstelle für eine kreative Weiter- oder Überarbeitung. Wie sehen David Bowie und die YELLOW SUBMARINE von The Beatles eigentlich von hinten aus? Musikexpress berichtete bereits 17 berühmte Albumcover – und wie ihre Rückseiten aussähen, wenn es sie denn geben würde. Auch wie populäre Alben mit Katzen aussehen würden, war bereits ein Thema.