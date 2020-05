Diese Serien und Filme gibt es aktuell gratis bei Apple TV

Das wird Dich auch interessieren





Da wir zur Zeit alle durch die Corona-Krise dazu aufgefordert sind möglichst zu Hause zu bleiben, hat Apple mehrere Serien und einen Film der hauseigenen, neuen Streaming-Plattform Apple TV+ gratis verfügbar gemacht. So will uns der kalifornische Tech-Gigant das leider notwendige „Social Distancing“ erträglicher machen und seinen neuen Streaming-Dienst pushen.

In Deutschland wurde das Angebot bisher noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber es kann bereits genutzt werden. Du musst dir lediglich die Apple TV+ App auf dein Endgerät laden und dich mit deiner Apple-ID anmelden. Diese ist leider Voraussetzung, allerdings musst du kein weiteres Probeabo abschließen oder Zahlungsdaten hinterlegen. Es kann direkt losgehen.

Hier findest du alle Möglichkeiten zum Nutzen von Apple TV+ auf den diversen Endgeräten.

„For All Mankind“

Eines der gratis verfügbaren Highlights ist „For All Mankind“. Die Dramaserie erzählt von einer alternativen Realität, in der der Wettlauf um die Eroberung des Weltraums während des Kalten Krieges nie beendet wurde. Die Sowjetunion betritt mit einem russischen Kosmonauten als erste den Mond – woraufhin die USA und der Westen den Bau einer Mondstation beschließen. Dieses packende „Was wäre wenn“-Szenario bietet einen interessanten Einblick in den damals allgegenwärtigen Kalten Krieg und gibt dabei einen Ausblick auf zukünftig mögliche, staatliche Konflikte außerhalb unserer Erdatmosphäre.

„For All Mankind bei Apple TV+ streamen



„Little America“

Auch die Comedy-Serie „Little America“ von Alan Yang, der unter anderem die geniale Netflix-Serie „Master of None“ produziert hat, ist aktuell kostenlos auf Apple TV+ verfügbar. Sie erzählt in acht witzigen, einfühlsamen, inspirierenden, romantischen und verblüffenden Geschichten von Einwander*innen in den USA. Das lässt uns in Zeiten, in denen der US-Präsident Donald Trump offen gegen Immigrant*innen hetzt, die Europäische Union Geflüchtete in Lagern auf griechischen Inseln und im Mittelmeer zurücklässt und die AfD mit rassistischen Parolen an politischem Einfluss gewinnt, an den vielfältigen Kämpfen von Migrant*innen teilhaben.

„Little America“ bei Apple TV+ streamen