Neu bei Netflix: Die besten Serien und Filme im Mai 2020

Permanent ändert Netflix das Programm für seine Kunden: Filme und Serien verlassen regelmäßig die Mediathek, dafür sollen neue Titel für Abwechslung sorgen. Pünktlich zu Beginn eines jeden Monats veröffentlicht der Streamingdienst eine lange Liste mit mehr oder weniger bekannten Neuerscheinungen, die man dummerweise (oder glücklicherweise) durch den Algorithmus nicht immer zu sehen bekommt.

Wer in den vergangenen Wochen aufgrund der Coronavirus-Isolation schon ganz Netflix durchgebingt hat, darf sich freuen: Am 1. Mai erscheint die hochkarätig besetzte Miniserie „Hollywood“, „Dead To Me“ geht in die zweite Runde und Netflix bereichert seine Mediathek um die Weltraum-Komödie „Space Force“. Mit „Snowpiecer“ erscheint im Mai außerdem die lang erwartete Serienadaoption des 2014 erschienenen gleichnamigen Sci-Fi-Thrillers von Academy-Award-Gewinner Bong Joon-ho mit Jennifer Connelly als High-Society-Lady Melanie Cavill und Daveed Diggs als entschlossener Freiheitskämpfer Layton Well.

Hier sind die wichtigsten Netflix-Neuheiten im Mai 2020

Serien:

Hollywood (Miniserie)

1. Mai 2020

„Hollywood“ entstand in erneuter Zusammenarbeit von Ryan Murphy und Ian Brennan, die bereits mit Serienhits wie „The Politician“ und „Scream Queens“ ihre kreative Kompatibilität unter Beweis stellen konnten. Ihre neue Miniserie folgt einer Gruppe aufstrebender Schauspieler und Filmemacher, die kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs auf ihren großen Durchbruch in Tinseltown hoffen und sich dabei nicht selten wegen ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder Sexualität mit bis heute anhaltenden Vorurteilen und Stolpersteinen konfrontiert sehen.

The Eddy

8. Mai 2020

Im Mittelpunkt des Musikdramas „The Eddy“ steht Elliot Udo, ein gebürtiger New Yorker, der inzwischen einen kleinen Jazz-Club in einem multikulturellen Viertel in Paris besitzt. Als wäre sein mit Existenzängsten und Vergangenheitsbewältigung durchsetzter Alltag nicht schon herausfordernd genug, muss sich der ehemalige Erfolgsmusiker plötzlich zusätzlich der Tatsache stellen, dass sein Geschäftspartner offensichtlich in zwielichtige Machenschaften involviert ist, die nun auch Udos Leben zu verschlingen drohen.

Dead To Me (Staffel 2)

8. Mai 2020