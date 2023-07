Dogstar veröffentlichen ersten Song seit 20 Jahren

Keanu Reeves' Band bringt nach langer Pause neue Musik heraus – hört hier „Everything Turns Around“.

Mit „Everything Turns Around“ veröffentlichen Dogstar ihrer erste Single seit mehr als 20 Jahren. Die dreiköpfige Rockband rund um Keanu Reeves, Bret Domrose und Robert Mailhouse hat sich in den Neunziger-Jahren gegründet und war bis 2002 aktiv. Danach herrschte Stille um die Gruppe und Reeves war vor allem als Schauspieler auf der großen Leinwand zu sehen.

2022 fanden sich Reeves, Domrose und Mailhouse wieder zusammen und beschritten den gemeinsamen Weg ins Aufnahmestudio. Die Auskopplung ist das erste für die Öffentlichkeit hörbare Resultat aus der Zeit im Studio. Weitere Tracks sollen folgen, genauso wie eine Tour des Trios.

Dogstars„Everything Turns Around“ hier hören:

Wie Dogstar auf ihrem Facebook-Account mitteilten, werden sie nämlich noch später in diesem Jahr auf der sogenannten „Somewhere Between The Power Lines and Palm Trees Tour“ unterwegs sein. Obwohl die vollständigen Tournee-Termine noch nicht bekanntgegeben wurden, ist die Info schon einmal offizielle: Am 11. Dezember tritt die Gruppe in der Music Hall of Williamsburg in Brooklyn in den USA auf. Der Ticketverkauf dafür beginnt am Freitag (21. Juli) um zehn Uhr.

Außerdem spielte die Band am Dienstagabend (18. Juli) im legendären Rock-Club The Roxy in L.A. – es war ihre erste Heimatshow seit der Gründung von Dogstar. Ihren allerersten Auftritt seit ihrer Neugründung im vergangenen Jahr hatten Dogstar auf dem Bottle Rock Napa Valley Festival im Mai 2023.

Aktuell ist Keanu Reeves als Auftragskiller im Action-Film „John Wick: Kapitel 4“ zu sehen.