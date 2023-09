Doja Cat veröffentlicht mit „Balut“ weitere Single aus „Scarlet“-Release

Doja Cat überrascht mit neuer Single „Balut"

Nachdem sie diese Woche erst bei den MTV Music Awards ihre zuletzt veröffentlichten Singles performte und den VMA Award in der Kategorie „Best Art Direction“ für ihren Track „Attention“ erhielt, können sich Doja Cats Fans nun erneut freuen. Um die Wartezeit bis zur Veröffentlichung ihres neuen Albums am 22. September zu überbrücken, brachte sie am heutigen Freitag (15. September) ihre Single „Balut“ heraus.

Wenige Wochen nach dem Release ihres Songs „Paint the Town Red“ und dem dazugehörigen Musikvideo, konnte dieser nun Platz 1 in der Billboard Hot 100 Charts und der Global 200 Chart erreichen. Ein weiterer Erfolg für die Rapperin, da dies das erste Rap Song ist, der es 2023 auf Platz 1 der Hot 100 geschafft hat. Ebenso erreichte sie als erste weibliche Rap-Solokünstlerin diese Woche den Platz 1 der Spotify Top 50 – USA Charts.

In wenigen Wochen beginnt ebenfalls Doja Cats angekündigte „The Scarlet Tour“ in Nordamerika. Begleitet wird sie hierbei von Ice Spice und Doechii. Wer bisher noch nicht die Chance hatte, die Performerin live auf Award-Show-Bühnen oder Musikfestivals zu erleben, hat jetzt noch die Chance, Tickets für die anstehende Tour zu bekommen.