MTV Video Music Awards 2023: Alle Gewinner:innen im Überblick

Taylor Swift ist die Gewinnerin des Abends – sie räumte mit „Antihero“ in neun Kategorien ab.

Am Dienstagabend (12. September) fanden in Newark, im US-Bundesstaat New Jersey, wieder die MTV Video Music Awards statt. Auch in diesem Jahr wurden die besten Clips ausgezeichnet, die in den vergangenen zwölf Monaten über die Bildschirme und jegliche Art von Screens flimmerten. Die große Gewinnerin des Events war ganz klar Taylor Swift, die mit neun Awards an einem Abend VMA-Geschichte schrieb.

Taylor Swift und K-Pop dominieren die VMAs

Alles in allem war es eine Award-Show, in der vor allen Dingen die Künstlerinnen im Vordergrund standen. In der Mehrheit der Kategorien gingen Frauen und Bands, in der mindestens eine Frau dabei ist, als die Preisträger:innen nach Hause. Ganz vorne mit dabei war Taylor Swift. Die Sängerin, die gerade mit ihrer „The Eras“-Tour weltweit die Hallen füllt, war elf Mal nominiert und konnte insgesamt neun Preise einheimsen.

Swift setzte sich in den Kategorien „Video of the Year“, „Aritst of the Year“, „Song of the Year“, „Best Pop“, „Best Direction“, „Best Cinematography“, „Best Visual Effects“, „Show of the Summer“ und „Album of the Year“ durch. Damit hält sie unter den Gewinnerinnen den Rekord mit den meisten Preisen an einem Abend. Vor ihr liegt nur Prog-Pop-Sänger Peter Gabriel, der 1987 mit „Sledgehammer“ zehn Awards in einer Zeremonie abgreifen konnte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Damit aber nicht genug: Insgesamt hat Swift nun 23 VMAs in ihrer Trophäensammlung, womit sie Madonna (20 VMAs) überholt hat. Vor ihr liegt alleinig Beyoncé mit 26 der sogenannten „Mondmänner“. Außerdem hat Taylor Swift ihren eigenen Rekord aus dem Vorjahr pulverisiert, indem sie zum vierten Mal „Video of the Year“ hintereinander gewann. Am Ende der Veranstaltung schien die Musikerin gerade zu überwältigt von ihrem Erfolg: „OK. Das ist unglaublich“, begann Swift ihre Ansprach bei ihrem finalen Gewinn. „Ich möchte nur sagen: Die Tatsache, dass dieser Preis von den Fans bestimmt wird, bedeutet so viel für mich, basierend auf den Erinnerungen, die wir in der vergangenen Zeit gemacht haben.“

Die zweiten großen Gewinner:innen des Abends war die Gruppe Blackpink bzw. K-Pop insgesamt. Blackpink holten sich „Group of the Year“ sowie „Best Choreography“. Ihre Landsmänner von Tomorrow X Together gewannen „Push Performance of the Year“. In der eigens geschaffenen Kategorie „Best K-Pop“ ging der Preis an Stray Kids.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weitere Gewinner:innen des Abend waren unter anderem Shakira, Olivia Rodrigo und Ice Spice, die als „Best New Artist“ ausgezeichnet wurde.

Alle Gewinner:innen im Überblick

Video of The Year

Taylor Swift – „Anti-Hero“

Aritst of The Year

Taylor Swift

Song of The Year

Taylor Swift – „Anti-Hero“

Best New Artist

Ice Spice

Push Performance of The Year

Tomorrow X Together – „Sugar Rush Ride“

Best Collaboration

Karol G & Shakira – „TQG“

Best Pop

Taylor Swift – „Anti-Hero“

Best HipHop

Nicki Minaj – „Super Freaky Girl“

Best R&B

SZA – „Shirt“

Best Alternative

Lana Del Rey feat. Jon Batiste – „Candy Necklace“

Best Rock

Måneskin – „The Lonliest“

Best Latin

Anitta – „Funk Rave“

Best K-Pop

Stray Kids – „S-Class“

Best Afrobeats

Rema & Selena Gomez – „Calm Down“

Video For Good

Dove Cameron – „Breakfast“

Best Direction

Taylor Swift – „Anti-Hero“ (Regie: Taylor Swift)

Best Cinematography

Taylor Swift – „Anti-Hero“ (Kamera: Rina Yang)

Best Visual Effects

Taylor Swift – „Anti-Hero“ (Spezialeffekte: Parliament)

Best Choreography

Blackpink – „Pink Venom“

Best Art Direction

Doja Cat – „Attention“ (Art Direction: Spencer Graves)

Best Editing

Olivia Rodrigo – „Vampire“ (Schnitt: Sofia Kerpan & David Checel)

Show of The Summer

Taylor Swift

Group of The Year

Blackpink

Song Of The Summer

Jung Kook feat. Latto – „Seven“

Album of The Year

Taylor Swift – MIDNIGHTS