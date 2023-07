Dr. Dre über den neuen HipHop: „Ich mag das meiste davon nicht“

Dennoch würde er neuere Entwicklungen nicht verteufeln – sonst wäre er ja ein „verdammter Großvater“.

In einem Video-Interview mit dem Comedian Kevin Hart hat Dr. Dre jetzt erklärt, dass er zwar nicht verstehe, weshalb viele Leute neueren HipHop so dermaßen kritisieren würden, er ihn allerdings ebenfalls nicht hören würde. Seine Meinung dazu: „Ich mag das meiste davon nicht“.

Im Rahmen von Kevin Harts Talk-Show „Hart to Heart“ sprach der N.W.A.-Gründer über seine Einschätzung zum heutigen HipHop. Dazu sagte er: „HipHop ist, was er ist. Jeder, der heute über den Zustand des HipHops spricht, klingt – wenn er es aus einer negativen Perspektive tut – als wäre er jemandes verdammter Großvater. Das ist genau das, was es ist. HipHop entwickelt sich weiter. Wenn du ich nicht magst, dann höre ihn nicht. Ich mag die meisten Lieder nicht. Ich höre mir nicht viele von ihnen an.“

Dennoch erklärte der Rapper und Produzent, dass er das Genre und neuere Interpretationen des Genres deswegen noch längst nicht hassen würde. Er selbst arbeitet zudem gerade an neuer Musik. So produziert er das kommende Snoop-Dogg-Album MISSIONARY. Bereits 1992 arbeiteten Snoop Dogg und Dr. Dre am Soundtrack des gleichnamigen Films „Deep Cover“ zusammen. Auch auf Dres Debütalbum THE CHRONIC war Snoop auf fast allen Songs vertreten.