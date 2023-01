Dr. Dre verkauft musikalische Vermögenswerte für 200 Millionen Dollar

HipHop- und R’n’B-Produzent Dr. Dre, mit bürgerlichem Namen André Young, verkauft einem Bericht von Billboard zufolge einen Teil seiner Einkommen generierenden Vermögenswerte. Das zum Verkauf stehende Paket von Rechten und Lizenzen soll aktuell bis zu 10 Millionen Dollar jährlichen Umsatz einbringen. Nach Anteilen am Umsatz bemessen kauft der Investmentfond Shamrock Capitel 75-90% dieses Pakets und Branchenriese UMG die restlichen 10-25%. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich wohl auf über 200 Millionen Dollar.

Was wird verkauft?

Den Großteil des Einkommens generieren die Künstlerlizenzen für zwei seiner drei Soloalben, Anteile an den Lizenzen der Gangsterrap-Gruppe N.W.A. und jene Tantiemen, die er für seine Arbeit als Produzent erhält. Außerdem erhält Shamrock die Rechte an einem Teil der Gebühren für die Vorführung seiner Songs (den sogenannten „writers share of performance royalties“). Das Label Universal Music Group erwirbt unter anderem die Rechte an den Master-Aufnahmen des Albums THE CHRONIC und Dr. Dres Anteile an der Veröffentlichung der Musik von Kendrick Lamar durch seine Beteiligung an einer Kooperation zwischen den Labels Interscope/Aftermath und Top Dawg. Während Shamrock ihrem Geschäftsmodell folgend also den einkommensstarken Part erwerben, sichert sich die UMG Master- und Publishing-Rechte.

Ein größerer Trend

Investmentfirmen wie Shamrock Capital, der Hipgnosis Songs Fund und Primary Wave haben schon seit Längerem die Rechte an den Katalogen verschiedener Künstler*innen als lukrative und sichere Anlage entdeckt. Shamrock hält unter anderem bereits die Rechte an sechs Taylor-Swift-Alben. HipHop und Rap werden dafür, auch durch den Erfolg dieser Genres auf dem Streaming-Markt, immer interessanter. Vergangenes Jahr hat bereits der Rapper Future die Rechte aller seiner zwischen 2004 und 2020 produzierten Songs an die Firma Influence Media Partners verkauft.