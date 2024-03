Dr. Dre wird mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt

Sein Stern wird gleich neben dem seines Kumpels Snoop Dogg zu finden sein.

Der Rapper und Produzent Dr. Dre wird mit einem eigenen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet. Die Zeremonie dazu findet am Dienstag, den 19. März, vor Ort statt.

Die Sterne von Snoop Dogg und Dr. Dre vereint

Die Ehrung wird dem 59-Jährigen aufgrund seiner Recording-Fähigkeiten zuteil. Seinen Stern wird der Künstler direkt neben dem von Snoop Dogg bekommen. Eigentlich nur logisch: Die beiden sind schon lange Freunde und auch während ihrer musikalischen Laufbahn haben sich ihre Wege bereits häufiger gekreuzt.

Live-Stream zur Zeremonie auch für deutsche Fans

Eine Live-Übertragung des Events soll aber auch für Deutschland am Start sein. Via Website vom Walk of Fame gibt es am 19. März ab 19.30 Uhr deutscher Zeit die Möglichkeit, die Zeremonie via Stream mitzuerleben.

Bei der Zeremonie, abgesehen von Dr. Dre anwesend: Radiomoderator Big Boy, Musikproduzent Jimmy Lovine und Buddy Snoop Dogg. Die beiden letzteren sollen für die Reden auf Dre zuständig sein.

Lenny Kravitz ebenfalls mit Stern geehrt

Zuletzt bekam Lenny Kravitz seine Ehrung auf dem Walk of Fame und durfte sich eine besondere Rede von seiner Tochter Zoë Kravitz zu sich anhören.