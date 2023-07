Drake kauft Tupacs Kronenring für eine Million US-Dollar

Drake kaufte das Schmuckstück, das ursprünglich 2Pac gehörte, bei einer Auktion in New York.

Bereits vor einiger Zeit wurde 2Pacs Kronenring versteigert, nun ist es offiziell: Drake ist der glückliche Käufer. Der kanadische Rapper soll das Schmuckstück bei einer Auktion für eine Million US-Dollar erworben haben.

Das wertvollste HipHop-Artefakt

Der Kronenring aus Gold, Rubinen und Diamanten, den Tupac Shakur bei seinem letzten öffentlichen Auftritt bei den VMAs 1996 trug, gehört nun dem „Hotline Bling“-Rapper. Dieser hat das Schmuckstück diese Woche im New Yorker Auktionshaus „Sotheby’s“ für einen Wert von 1,01 Millionen US-Dollar erworben. Somit ist der Ring, der ursprünglich auf 300.000 US-Dollar geschätzt worden ist, das wertvollste HipHop-Artefakt, das jemals bei einer Auktion verkauft wurde und das einzige, dass für über eine Million Dollar über den Tisch ging. Dass es sich beim Käufer tatsächlich um Drake handelt, bestätigte das Auktionshaus in einer Pressemitteilung:

„Dieser einzigartige, maßgefertigte Ring wurde von Tupac akribisch entworfen und ist eines der Endprodukte seiner grenzenlosen kreativen Energie – ein einzigartiges Artefakt aus einer Zeit, die seinen anhaltenden Einfluss auf den Hip-Hop und die globale zeitgenössische Kultur belegt. Wir sind begeistert, dass dieses außergewöhnliche Stück in den Händen eines weiteren legendären Künstlers ein neues Kapitel aufgeschlagen hat.“

Nachdem Drake den Ring in seiner Instagram-Story zur Feier des neuen UTOPIA-Albums seines Rapkollegen Travis Scott zur Schau gestellt hatte, bleibt abzuwarten, ob sich der kanadische Rapper in Zukunft mit dem wertvollen Ring in der Öffentlichkeit zeigen wird. Seine Vorliebe für Schmuck ist nichts Neues, denn der Rapper hatte sich bereits im vergangenen Jahr eine Kette mit 42 Verlobungsringen anfertigen lassen. Dabei sollte jeder Ring für eine Frau stehen, die Drake mal heiraten wollte.

Eine Hochzeit wird es allerdings nicht so schnell bei dem Rapper geben, da sich Drake eher auf die Musik zu konzentrieren scheint. Drake schloss vor kurzem seine „It’s All A Blur“-Tour gemeinsam mit 21 Savage ab, auf der er ebenfalls sein neues Album FOR ALL THE DOGS für den 11. August ankündigte.