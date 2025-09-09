Drake live in Berlin: Tickets, Support, Zeiten, Anfahrt, Setlist

Popkultur im Rückspiegel: Von den VMAs bis zur Wehrpflicht-Debatte – Aidas Kolumne

Drake spielt in Berlin: Am 11., 12., und 14. September ist er mit PartyNextDoor in der Uber Arena zu sehen.

Nach sechs Jahren Abstinenz auf europäischem Boden kehrt Drake mit der „$OME $PECIAL $HOWS 4 EU“-Tour zurück — und spielt gleich drei Shows in Berlin. Am 11., 12., und 14. September kann man den Rapper in der Uber Arena gemeinsam mit PartyNextDoor live erleben.Der kanadische Rapper, Sänger und Songwriter prägt seit über fünfzehn Jahren den Sound des HipHop und R&B. Mit Hits wie „One Dance“ (2016), „Hotline Bling“ (2016) oder „God’s Plan“ (2018) hat er weltweit Rekorde gebrochen, nun hat er sich zusammen mit Rapper PartyNextDoor an ein Kollaborationsalbum gewagt. Im Februar 2025 erschien ihre gemeinsame Platte $OME $PECIAL $ONGS 4 U, mit der die beiden derzeit in Europa und Großbritannien unterwegs sind. Hier alle Infos zur Berlin-Show.

Tickets

Die Ticketpreise starten bei 149 Euro. Für den Preis sind einige Extras enthalten, wie etwa der Zugang zur Premium Lounge, ein eigener Eingang und ein Rabattcode für die Anreise via Uber. Wer es exklusiver mag, hat die Wahl zwischen den Premium Seats mit uneingeschränktem Blick auf die Bühne für 299 Euro, einem Premium Package mit zusätzlichem Buffet und Getränken für 399 Euro, oder den Amex Front Row-Tickets für 319 Euro direkt vor der Bühne.

Support

Die Shows in der Uber Arena wird PartyNextDoor eröffnen. Der Rapper und Produzent ist bekannt für seine introspektiven Live-Auftritte und seinem düsteren R&B-Sound, den er mit Elementen aus HipHop, Dancehall und elektronischer Musik verbindet. Für ein paar Songs wird der Musiker auch bei Drakes Auftritt zu sehen sein.

Zeiten

Die Shows am 11., 12., und 14. September beginnen jeweils um 21 Uhr. Der Einlass startet um 18 Uhr.

Anfahrt

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Uber Arena liegt in der Nähe der Bahnhöfe Warschauer Straße und Ostbahnhof.

Am U-Bahnhof Warschauer Straße halten auch die U1 und U3 sowie die Busse 300, 347 und N1 (Nachtbus). Und am Ostbahnhof neben den S-Bahnen auch der Regionalverkehr und Fernverkehrszüge. Die Busse 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren sogar zur Arena.

Von der Warschauer Straße sind es rund fünf Minuten Fußweg, vom Ostbahnhof um die zwölf Minuten.

Anreise mit dem Auto

Wenn man über die A24 kommt, fährt man bis Bezirk Pankow, danach in die B109. Ihr folgen, Greifswalder Str./B2 und Lichtenberger Str. bis Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nehmen.

Und wenn man über die A9 kommt, fährt man bis Tempelhofer Damm/B96, Berlin folgen, auf A100 Ausfahrt 20-Tempelhofer Damm nehmen. Danach der B96 folgen, Waterloo-Ufer und Adalbertstraße bis Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nehmen.

Und dann Konzert genießen.

Parken

Es gibt extra ein Parkhaus für die Arena namens Uber Arena, das direkt an die Arena angrenzt. Dazu zwei CONTIPARK Parkhäuser, auch am Uber Platz. Und gegenüber ein Parkhaus, das zur East Side Mall gehört. Ansonsten gibt es noch die DB BahnPark Tiefgarage am Ostbahnhof.

Setlist

Diese Songs hat Drake 2025 bisher live gespielt. Einige davon kann man also auch bei den Shows in Berlin erwarten.

1. (Tape Intro) Over My Dead Body

2. Passionfruit

3. Marvins Room

4. Teenage Fever

5. Feel No Ways

6. Jungle

7. What Did I Miss?

8. Headlines

9. Know Yourself

10. Nonstop

11. SICKO MODE (Travis Scott-Cover)

12. No Face

13. Circadian Rhythm

14. Started From the Bottom

15. Energy

16. Laugh Now Cry Later

17. God’s Plan

18. Controlla

19. Find Your Love

20. No Guidance (Chris Brown-Cover)

21. Hold On, We’re Going Home

22. In My Feelings

23. One Dance

24. Nice for What

25. CN TOWER (PartyNextDoor & Drake)

26. DIE TRYING (PartyNextDoor, Drake & Yebba)

27. SOMEBODY LOVES ME (PartyNextDoor & Drake)

28. Come and See Me (PartyNextDoor-Cover)

29. Hours in Silence (Drake & 21 Savage)

30. Fancy

31. Girls Want Girls

32. Love Me (Lil Wayne-Cover)

33. Rich Baby Daddy

34. Hotline Bling

35. NOKIA

36. You Broke My Heart

37. Knife Talk

38. IDGAF

39. Rich Flex (Drake & 21 Savage)

40. Yebba’s Heartbreak